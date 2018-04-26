Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд

Пока кое-кто из маленьких детей изучает азбуку и учится считать, этот парень осваивает нечто другое. В свои всего два годика этот мальчик управляется с ролью перкуссиониста куда лучше, чем многие из выступающих музыкантов.

На видео мальчик по имени Леннокс исполняет партию на барабанах, пока члены его семьи поют и играют на гитаре. Они поют песню Speak Life "I Can".

Слухи о невиданном таланте мальчика разлетелись так быстро, что его уже приглашают стать героем телевизионных шоу и продемонстрировать свои умения в эфире.

Родители уже сейчас задумываются о будущем своего ребенка и покупают ему игрушки, развивающие музыкальность юного дарования.