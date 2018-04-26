Ещё
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд 

Рамблер 2 часа назад
Пока кое-кто из маленьких детей изучает азбуку и учится считать, этот парень осваивает нечто другое. В свои всего два годика этот мальчик управляется с ролью перкуссиониста куда лучше, чем многие из выступающих музыкантов.
На видео мальчик по имени Леннокс исполняет партию на барабанах, пока члены его семьи поют и играют на гитаре. Они поют песню Speak Life "I Can".
Слухи о невиданном таланте мальчика разлетелись так быстро, что его уже приглашают стать героем телевизионных шоу и продемонстрировать свои умения в эфире.
Родители уже сейчас задумываются о будущем своего ребенка и покупают ему игрушки, развивающие музыкальность юного дарования.
Женский форум1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Детский флешмоб заставил родителей ужаснуться28
Длина пальцев у мужчины имеет значение, и вот почему20
Новая Барби может заставить детей лечь под нож5
Ника Турбина: трагедия девочки-вундеркинда26
«Какой муж, такая и жизнь»
Видео
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
49:43
Хабенский рассказал, как пытался спасти жену
Звёзды Шоу-бизнес
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
04:07
Эти задачи решат только гении
Психология
04:56
Почему в будущем все будет плохо
Психология
02:54
Назван плод, избавляющий от стресса, изжоги и судорог
Еда
01:00
Бузова получила в подарок вещи для ее малыша
Звёзды Шоу-бизнес
00:41
Юный вундеркинд показал барабанное шоу
Дети
10:22
Рассказали, что будет, если молчать год
Психология
04:48
Мощные старики, установившие рекорды
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение