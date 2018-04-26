Ещё
Дети Воскресной школы познакомились с гороховецкой игрушкой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дети Воскресной школы познакомились с гороховецкой игрушкой 

Наш Теплый стан 2 часа назад
Фото: Наш Теплый стан
Преподаватель Воскресной школы храма Казанской иконы Божией Матери в Теплом Стане Екатерина Евгеньевна Соловьева провела мастер-класс для детей «Знакомство с Гороховецкой игрушкой».
На занятии ребята расписывали коней. Каждый юный мастер работал в том стиле, который пришелся ему по вкусу. Но в итоге все кони получились яркими и самобытными, совсем как у гороховецких якушей.
Гороховецкая деревянная игрушка менее известна, чем другие традиционные игрушки русских народных промыслов. Так сложилось неслучайно: эти игрушки делались исключительно на забаву детям. Их, на сегодняшний день, сохранилось совсем не много. К ним всерьёз никто не относился, плотники или «якуши», как их называли в Гороховецком уезде Владимирской волости, мастерили игрушки «на скорую руку», чтобы порадовать своих деток. Те играли, а когда игрушка становилась не нужна или ломалась, её попросту выбрасывали «за ненадобностью».
Наш Теплый стан: последние новости
Сергей Собянин открыл первый московский фестиваль «Снова в школу» Дети Воскресной школы научились искусству росписи пасхальных игрушек В библиотеке № 169 взрослые и дети делали пасхальные открытки
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Детский флешмоб заставил родителей ужаснуться28
Длина пальцев у мужчины имеет значение, и вот почему20
Новая Барби может заставить детей лечь под нож5
Ника Турбина: трагедия девочки-вундеркинда27
«Какой муж, такая и жизнь»
Видео
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
49:43
Хабенский рассказал, как пытался спасти жену
Звёзды Шоу-бизнес
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
04:07
Эти задачи решат только гении
Психология
04:56
Почему в будущем все будет плохо
Психология
02:54
Назван плод, избавляющий от стресса, изжоги и судорог
Еда
01:00
Бузова получила в подарок вещи для ее малыша
Звёзды Шоу-бизнес
00:41
Юный вундеркинд показал барабанное шоу
Дети
10:22
Рассказали, что будет, если молчать год
Психология
04:48
Мощные старики, установившие рекорды
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение