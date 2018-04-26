Дети Воскресной школы познакомились с гороховецкой игрушкой

Преподаватель Воскресной школы храма Казанской иконы Божией Матери в Теплом Стане Екатерина Евгеньевна Соловьева провела мастер-класс для детей «Знакомство с Гороховецкой игрушкой».

На занятии ребята расписывали коней. Каждый юный мастер работал в том стиле, который пришелся ему по вкусу. Но в итоге все кони получились яркими и самобытными, совсем как у гороховецких якушей.

Гороховецкая деревянная игрушка менее известна, чем другие традиционные игрушки русских народных промыслов. Так сложилось неслучайно: эти игрушки делались исключительно на забаву детям. Их, на сегодняшний день, сохранилось совсем не много. К ним всерьёз никто не относился, плотники или «якуши», как их называли в Гороховецком уезде Владимирской волости, мастерили игрушки «на скорую руку», чтобы порадовать своих деток. Те играли, а когда игрушка становилась не нужна или ломалась, её попросту выбрасывали «за ненадобностью».