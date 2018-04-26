Ещё
Маму новорождённой девочки, найденной в мусоропроводе дома на Республики, будут искать по ДНК
Далее:
Читайте также:
Ещё

Маму новорождённой девочки, найденной в мусоропроводе дома на Республики, будут искать по ДНК 

72.ru 2 часа назад
Фото: 72.ru
Маму малыша, которого в минувший вторник обнаружил дворник в мусоропроводе на Республики, 218, до сих пор не нашли. Сама женщина не приходила к правоохранителям, видимо, не планирует сознаваться в содеянном. Поэтому её попробуют найти по ДНК.
По предварительным данным следствия, девочке было примерно 5–6 месяцев внутриутробного развития.
— По результатам вскрытия, малыш был сформировавшимся и недоношенным. Сейчас следователи проводят все необходимые мероприятия, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего, — рассказала 72.ru Наталья Деваева, и. о. старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по Тюменской области.
Скорее всего, мама младенца не состояла на учёте по беременности в женской консультации. В подобных случаях, если женщина не объявится сама, следователи будут искать её среди женщин по анализу ДНК. В поле зрения — район, где нашли малыша. Возможно, такие меры смогут пролить свет на случившееся и вывести правоохранителей на след мамы ребенка.
Что касается ответственности, то однозначно сейчас сказать, что может грозить маме — сложно. Уголовный кодекс предусматривает серьёзное наказание за убийство матерью новорожденного ребенка, если он родился доношенным, а не умер в результате выкидыша. В таком случае мать ждёт ограничение свободы на срок от двух до четырех лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок. Также есть уголовная статья за незаконное проведение искусственного прерывания беременности лицом, не имеющим высшего медицинского образования соответствующего профиля. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа до восьмидесяти тысяч рублей, либо общественные работы.
Ранее журналист 72.ru пообщался с дворником, который наткнулся на ужасную находку во время рабочего процесса. Мужчина рассказал, как нашёл бездыханного малыша и что уборщик сделал первым делом.
72.ru: последние новости
В Абатском нашли тело семилетнего мальчика, который осенью провалился под лед Уехала от мамы: как сложилась жизнь слепой тюменки с ребёнком, чью историю показали на Первом канале «Увидел ногу в пакете»: дворник рассказал, как нашёл мёртвого малыша в мусоропроводе на Республики
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Детский флешмоб заставил родителей ужаснуться28
Длина пальцев у мужчины имеет значение, и вот почему20
Новая Барби может заставить детей лечь под нож5
Ника Турбина: трагедия девочки-вундеркинда27
«Какой муж, такая и жизнь»
Видео
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
49:43
Хабенский рассказал, как пытался спасти жену
Звёзды Шоу-бизнес
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
04:07
Эти задачи решат только гении
Психология
04:56
Почему в будущем все будет плохо
Психология
02:54
Назван плод, избавляющий от стресса, изжоги и судорог
Еда
01:00
Бузова получила в подарок вещи для ее малыша
Звёзды Шоу-бизнес
00:41
Юный вундеркинд показал барабанное шоу
Дети
10:22
Рассказали, что будет, если молчать год
Психология
04:48
Мощные старики, установившие рекорды
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение