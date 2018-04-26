Маму новорождённой девочки, найденной в мусоропроводе дома на Республики, будут искать по ДНК

Маму малыша, которого в минувший вторник обнаружил дворник в мусоропроводе на Республики, 218, до сих пор не нашли. Сама женщина не приходила к правоохранителям, видимо, не планирует сознаваться в содеянном. Поэтому её попробуют найти по ДНК.

По предварительным данным следствия, девочке было примерно 5–6 месяцев внутриутробного развития.

— По результатам вскрытия, малыш был сформировавшимся и недоношенным. Сейчас следователи проводят все необходимые мероприятия, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего, — рассказала 72.ru Наталья Деваева, и. о. старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Скорее всего, мама младенца не состояла на учёте по беременности в женской консультации. В подобных случаях, если женщина не объявится сама, следователи будут искать её среди женщин по анализу ДНК. В поле зрения — район, где нашли малыша. Возможно, такие меры смогут пролить свет на случившееся и вывести правоохранителей на след мамы ребенка.

Что касается ответственности, то однозначно сейчас сказать, что может грозить маме — сложно. Уголовный кодекс предусматривает серьёзное наказание за убийство матерью новорожденного ребенка, если он родился доношенным, а не умер в результате выкидыша. В таком случае мать ждёт ограничение свободы на срок от двух до четырех лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок. Также есть уголовная статья за незаконное проведение искусственного прерывания беременности лицом, не имеющим высшего медицинского образования соответствующего профиля. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа до восьмидесяти тысяч рублей, либо общественные работы.

Ранее журналист 72.ru пообщался с дворником, который наткнулся на ужасную находку во время рабочего процесса. Мужчина рассказал, как нашёл бездыханного малыша и что уборщик сделал первым делом.