Мать 4 детей не признали многодетной из-за национальности мужа

Виктория Лесовская стала матерью четвёртого ребенка два месяца назад. Сына Даниеля она родила от второго мужа. Сергей родом из Молдавии и российского гражданства не имеет. Пара встречалась три года, а в июле прошлого года устроили пышную свадьбу.

Четверо детей — не повод

Женщина решила вписать сына в удостоверение многодетной матери и для этого обратилась в МФЦ подмосковного Пушкино. Там ее ждал неприятный сюрприз.

«Обратилась в МФЦ, чтобы мне продлили или заменили удостоверение многодетной матери. Предоставила все документы, сотрудница МФЦ попросила паспорт отца. Второй муж у меня — гражданин Молдавии. Увидев синий паспорт вместо красного, она заявила, что не может продлить удостоверение многодетной матери, так как я ее не являюсь из-за того, что папа детей не гражданин РФ», — рассказала Виктория в беседе с «Ридусом»

Удивленная этим заявлением многодетная мать, у которой, по ее словам, в МФЦ отказались принять документы, обратилась на горячую линию соцзащиты Пушкино.

«Сотрудник мне сказала то же самое. Она добавила, что, так как папа молдаванин, вообще у вас должны были это удостоверение изъять и все льготы с вас снять. У меня срок годности удостоверения до 2020 года, я им пока пользуюсь. Пока трое моих детей льготы получают», — сетует Виктория.

В России многодетной принято считать семью с тремя и более несовершеннолетними детьми. Отец 13-летней дочери Виктории Александры, 11-летнего Андрея и 6-летнего Артема — россиянин. С первым мужем женщина осталась в хороших отношениях. По словам Лесовской, все эти годы они пользовались положенными льготами и не испытывали никаких проблем при оформлении документов.

35-летняя женщина не понимает, как национальность отца ребенка может влиять на ее статус многодетной матери.

«Нас же государство расписало, зарегистрировало!» — негодует женщина.

Дискриминация

Юристы считают отказ в оформлении удостоверения из-за гражданства отца ребенка полным бредом.

Адвокат Ева Митлина, специалист по социальному праву и многодетная мать возмутилась этой ситуацией. В интервью с «Ридусом» она назвала сложившуюся ситуацию дискриминацией по национальности.

«Эта женщина имеет все права многодетной матери. Наличие у отца паспорта другого государства не влияет на выплаты матери и детям. Где это прописано, что папа должен быть гражданином РФ? Вот если бы она потеряла кормильца, тогда да. У нас четко в законодательстве прописано, что он должен быть зарегистрирован в России, и резидентство по налогам должно быть здесь. Если у папы есть патент, что он тут работал, то не могут отказать, лишь в судебном порядке», — рассказала Митлина. «Было что-то еще»

За разъяснениями «Ридус» обратился в Пушкинское управление социальной защиты населения.

«Думаю, что это утрированный разговор о том, что отказали и что дело в национальности отца. Это могут быть субъективные выводы гражданки. Там наверняка было что-то, на основании чего был отказ. Если у нее есть удостоверение на трех детей, то удостоверение многодетной матери никуда не девается», — заявила ведущий специалист Ольга Молодкина.

Боясь, что удостоверение многодетной матери у нее заберут, а вместе с ним уйдет и право на многочисленные льготы, Виктория Лесовская обратилась в департамент по защите прав человека, в органы опеки и соцзащиту по Московской области.