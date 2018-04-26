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Е. Бунимович: Каждый пятый ребенок получает приглашение дружить от незнакомых взрослых людей в соцсетях
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Е. Бунимович: Каждый пятый ребенок получает приглашение дружить от незнакомых взрослых людей в соцсетях 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом журналистам заявил уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович со ссылкой на данные исследования Лаборатории Касперского.
«Каждый пятый ребенок, 20%, получает приглашение дружить от незнакомых взрослых людей в социальных сетях. У нас есть соответствующее исследование от Лаборатории Касперского. Это очень серьезная тема, по ней мы работаем с правоохранительными органами», — сказал Е. Бунимович.
Он также добавил, что с кибербуллингом сталкиваются 6% детей, а знают о нем лишь 2% родителей.
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Женский форум
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