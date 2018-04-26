Е. Бунимович: Каждый пятый ребенок получает приглашение дружить от незнакомых взрослых людей в соцсетях

Об этом журналистам заявил уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович со ссылкой на данные исследования Лаборатории Касперского «Каждый пятый ребенок, 20%, получает приглашение дружить от незнакомых взрослых людей в социальных сетях. У нас есть соответствующее исследование от Лаборатории Касперского. Это очень серьезная тема, по ней мы работаем с правоохранительными органами », — сказал Е. Бунимович. Он также добавил, что с кибербуллингом сталкиваются 6% детей, а знают о нем лишь 2% родителей.