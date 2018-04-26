Вот как выглядит мамочка двоих детей, беременная пятерняшками

У Кимберли Туччи уже есть два ребенка. Но в скором времени в семье произойдет пополнение: Ким носит под сердцем пятерняшек! Только посмотрите на эти фото. Они сделаны на 25 неделе беременности. Будущая мама выглядит как настоящая богиня!

Фотограф Эрин Хоскинс говорит, что они спешили сделать эти снимки, ведь Ким может родить в любой момент. К счастью, им повезло поймать красивейший закат, на фоне которого женщина смотрелась восхитительно.

Ким целый год не могла забеременеть третьим ребенком. Поэтому она была очень рада, когда узнала о малышах. Из-за резкого гормонального скачка женщина подумала, что у нее будут близнецы. Но первое же УЗИ показало невероятное! Ким признается, что когда врач сказал о пятерняшках, у нее начался истерический смех. Отец семейства тоже был в легком шоке, но он всеми силами старался поддержать жену, не переставая твердить, что все будет хорошо, и что они справятся. Недавно Ким написала на своей страничке в Фейсбук, что у нее будут 4 девочки и 1 мальчик.

Беременность женщины сложно назвать легкой и приятной. Ее мучает тошнота, боль, зуд, растяжки, проблемы с мочеиспусканием, пищеварением и бессонница. Но пятерняшки здоровы, и Ким прекрасно держится.

«Стоит ли оно того? Конечно же, да!», — так женщина прокомментировала свою третью беременность. Давайте же пожелаем счастливой мамочке и ее деткам здоровья и благополучия!