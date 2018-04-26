Малышам панд в китайском зоопарке официально дали имена

Детеныши панд из Шанхайского зоопарка получили имена, сообщает «МИР 24».

Мальчика, родившегося 4 октября, назвали Сюэ-бао — что с китайского переводится как «снежный буран». Девочке, появившейся на свет на 6 дней позже, дали имя Цянь-цзинь, что означает — «сильный удар».

Сотрудники зоопарка долго не могли придумать имена, поэтому объявили голосование в интернете. Жители Китая предложили в общей сложности пять тысяч вариантов. Выбрали самые популярные.

Малыши стали настоящими звездами зоопарка. По словам ветеринаров, оба детеныша живут с мамами и отличаются завидным здоровьем.

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