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Малышам панд в китайском зоопарке официально дали имена
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Малышам панд в китайском зоопарке официально дали имена 

Мир24 1 час назад
Детеныши панд из Шанхайского зоопарка получили имена, сообщает «МИР 24».
Мальчика, родившегося 4 октября, назвали Сюэ-бао — что с китайского переводится как «снежный буран». Девочке, появившейся на свет на 6 дней позже, дали имя Цянь-цзинь, что означает — «сильный удар».
Сотрудники зоопарка долго не могли придумать имена, поэтому объявили голосование в интернете. Жители Китая предложили в общей сложности пять тысяч вариантов. Выбрали самые популярные.
Малыши стали настоящими звездами зоопарка. По словам ветеринаров, оба детеныша живут с мамами и отличаются завидным здоровьем.
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