Новая Барби может заставить детей лечь под нож

Новая кукла с истинно "бразильскими" формами увидела свет. Ее выпустили организаторы конкурса Miss BumBum. В нем участвуют девушки с большой попой и грудью.

Родители уже успели раскритиковать игрушку за то, что она может составить ложную модель поведения и заложить неправильное восприятие своего тела. У девушек от природы другие пропорции, зачем намеренно ломать психику ребенка и закладывать в него ошибочные, а потому опасные стереотипы о том, каким должно быть их тело?

Публикация от Eazy (@eazy_info) 25 Апр 2018 в 12:58 PDT Достичь подобных форм (тонкая талия, неестественно огромные ягодицы и внушительная грудь) совершенно невозможно без пластической хирургии. Так зачем заставлять подростков и детей мечтать о том, чтобы лечь под нож и искалечить себя.

Родители-активисты уверены, игрушку следует запретить.