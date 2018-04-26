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Новая Барби может заставить детей лечь под нож
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Новая Барби может заставить детей лечь под нож 

Рамблер 37 минут назад
Фото: Matt Roper
Новая кукла с истинно "бразильскими" формами увидела свет. Ее выпустили организаторы конкурса Miss BumBum. В нем участвуют девушки с большой попой и грудью.
Родители уже успели раскритиковать игрушку за то, что она может составить ложную модель поведения и заложить неправильное восприятие своего тела. У девушек от природы другие пропорции, зачем намеренно ломать психику ребенка и закладывать в него ошибочные, а потому опасные стереотипы о том, каким должно быть их тело?
Достичь подобных форм (тонкая талия, неестественно огромные ягодицы и внушительная грудь) совершенно невозможно без пластической хирургии. Так зачем заставлять подростков и детей мечтать о том, чтобы лечь под нож и искалечить себя.

Публикация от Eazy (@eazy_info)

Родители-активисты уверены, игрушку следует запретить.
Женский форум5
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