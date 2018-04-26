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Отец четырёх дочек записывает свои остроумные диалоги с ними
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Отец четырёх дочек записывает свои остроумные диалоги с ними 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
Многие родители документируют воспоминания о детстве своих малышей, в ход идут фотографии, видеосъёмки, аудиозаписи и старый добрый блокнот со смешными высказываниями детей.
Многодетный отец Джеймс Бриквелл (James Breakwell) в какой-то момент понял, что просто не может не поделиться остроумными шутками, которые то и дело возникают в его диалогах с четырьмя дочками и стал публиковать их в Твиттер. В этих разговорах есть и детская наивность, и искромётный юмор, немного философии и искренних рассуждений о жизни. Этот формат так покорил интернет-пользователей, что на страничку Джеймса и его девчонок подписались уже более миллиона человек.
Ко Дню всех влюблённых мы публиковали откровения детей о любви. Их честные и смешные определения обязательно вызовут у вас улыбку.
Также мы писали, какие оглушительно правдивые записки пишут дети своим родителям. Читая их, невозможно удержаться от смеха. Впрочем, родители с удовольствием отвечают им взаимностью.
А чтобы ещё лучше понять детскую душу, можно заглянуть в дневники детей и найти там немало интересного и неожиданного.
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