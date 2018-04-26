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Эштон Катчер и Мила Кунис повеселились с детьми в парке: фото
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Эштон Катчер и Мила Кунис повеселились с детьми в парке: фото 

Журнал ОК! 56 минут назад
Воспитанию своих детей — трехлейтней Уайатт и полуторагодовалого Дмитрия — Эштон Катчер и Мила Кунис уделяют много внимания и стараются проводить как можно больше времени всей семьей. Папарацци регулярно фотографируют их на детских площадках, и вчера актеры попали в объективы в одном из парков звездного района Беверли-Хиллз.
День был солнечный, родители и малыши пребывали в прекрасном расположении духа и вовсю веселились: Мила и Уайатт бегали наперегонки на лужайке, а Эштон занимался маленьким Дмитрием.
Мила Кунис с дочерью Уайатт
В какой-то момент звездный папа решил и сам окунуться в детство — оставил сына няне и принялся проверять на прочность детские «игрушки». В таком виде его и застали фотокамеры. Чуть ранее мы публиковали снимки, на которых видно, как Эштон учит свою дочь мини-гольфу на площадке в Лос-Анджелесе.
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