«Я мать! И имею право на торт!»

Причем тут пирожные?

Тяга к сладкому напрямую связана с потребностью в любви. Сладости прочно ассоциируются у нас с похвалой, родительской заботой. Конфеты, мороженое из детства вспоминаются как самые вкусные — « сейчас таких уже не делают». И это тоже нормально — все, что связано с позитивными воспоминаниями, видится более ярким, вкусным, интересным. Шоколадка поднимает нам настроение не только потому, что активирует выброс серотонина (на самом деле, на это способны многие, не обязательно сладкие продукты), но и потому что активизирует счастливые детские воспоминаниями.

Когда беременной хочется сладкого, причем в большом количестве, это сигнализирует о том, что внимания, тактильного контакта, заботы партнера, родных, друзей ей, увы, не достаточно. Килограмм конфет компенсирует эту потребность. Но не проще ли лишний раз обнять, предложить помощь, сказать добрые слова?

Возможно, окружающим кажется, что беременная не обделена вниманием. Но, поверьте, если она ест то печенье, то конфеты и просит еще, значит внимания ей нужно еще больше.

Съесть слона после родов

Безусловно, рождение малыша — это огромная радость, но еще и бессонные ночи, и депривация сна, и болевые ощущения, и одиночество, особенно, в первый год его жизни и много других трудностей. К этому никто не готовит.

Проблемы молодой мамы, особенно психологические, — тема почти табуированная. Ведь рожала же как-то ее бабушка, мама и никто не жаловался. Кругом у всех сплошное счастье материнства, а ей почему-то сложно. На самом деле сложно всем, но они также молчат. И хорошо, если близкие помогают женщине пережить это непростое время.

А если нет? Обычно ведь как происходит: пока женщина вынашивает малыша, она окружена вниманием, а после родов про нее все забывают, переключаются на ребенка. Проблемы (обида, одиночество, разочарование, ощущение оторванности от жизни) остаются невысказанными, подавленными. И женщина находит утешение в еде. Во-первых, потому что у многих других радостей особенно и нет. Во-вторых, еда — это всегда подавление негативных эмоций, заедание проблемы. Чистая психология и никаких «гормонов» или «потребностей кормящего организма». Бывает и так, что едой женщина наказывает себя за свои негативные чувства, ей кажется, что не справляется, не является идеальной мамой и женой. Это уже деструктивное пищевое поведение, которое требует терапии.

Что делать?

Можно обратиться за помощью в сообщества, близкие по духу. Только нужно смотреть, чтобы там работали профессиональные психологи. Психологи, причем бесплатные, сегодня есть и в женских консультациях. Если сложно посещать специалиста лично, можно общаться с ним по скайпу — для молодой мамы это выход. Можно встречаться с такими же мамами в детских кафе (но тут не у всех есть возможность добраться) или общаться в социальных сетях. При выходе из кризиса пищевое поведение регулируется самостоятельно.

Мое любимое тело

После родов почти все мамы недовольны своим телом. Нужно понимать, что оно уже никогда не станет прежним. Это не значит, что тело стало хуже, нет, просто оно теперь другое. И требуется время, чтобы принять его. Подключается страх, что муж в новом теле разлюбит. Или подсознательное убеждение, что ребенок виноват в лишних килограммах или складках на животе. Это не лучшим образом отражается и на отношениях с партнером, и на отношениях с малышом. А иногда даже приводит к отвержению тела, булемии или анорексии.

Поэтому я бы рекомендовала повременить со спортом и диетами хотя бы несколько месяцев. Пока не наступит принятие новой себя. Понимание, что мужа не волнует неидеальный пресс. Что все изменения, которые происходят с внешней оболочкой — не уродство. Это наша жизнь и наш опыт, который стоит любить и уважать.

Жанна Засыпкина

Перинатальный психолог, семейный психолог. Действительный член РПА. Ведущая курсов профилактики зависимости от психоактивных веществ, заместитель главного врача по реабилитационной работе клиники Маршака.