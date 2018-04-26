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Сразу два маленьких капуцина родились в Зоопарке Удмуртии
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Сразу два маленьких капуцина родились в Зоопарке Удмуртии 

ИА «Сусанин» 38 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Сразу два маленьких черноголовых капуцина родились в Зоопарке Удмуртии этой весной. Как рассказала информагентству «Сусанин» пресс-секретарь зоосада Юлия Самойлова, малыши появились на свет 13 марта и 25 апреля.
«У нас самец один, сомнений, кто папа — нет. Мы пока не знаем пол малышей, поэтому не придумали имён», — отметила Самойлова.
Она добавила, что в первые три месяца детеныши все время проводят на спине у своих мам. Когда они станут более самостоятельными, сотрудники их осмотрят.
Пополнение в семействе капуцинов в зоопарке Ижевска
Uploaded by ИА Сусанин on 2018-04-26.
С появлением двух малышей в ижевском зоопарке стало шесть представителей вида черноголовых капуцинов — их еще называют капуцинами-фавнами. Увидеть их можно в павильоне «Страна обезьян».
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