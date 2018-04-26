Сразу два маленьких капуцина родились в Зоопарке Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Сразу два маленьких черноголовых капуцина родились в Зоопарке Удмуртии этой весной. Как рассказала информагентству «Сусанин» пресс-секретарь зоосада Юлия Самойлова, малыши появились на свет 13 марта и 25 апреля.

«У нас самец один, сомнений, кто папа — нет. Мы пока не знаем пол малышей, поэтому не придумали имён», — отметила Самойлова.

Она добавила, что в первые три месяца детеныши все время проводят на спине у своих мам. Когда они станут более самостоятельными, сотрудники их осмотрят.

Пополнение в семействе капуцинов в зоопарке Ижевска

Uploaded by ИА Сусанин on 2018-04-26.

С появлением двух малышей в ижевском зоопарке стало шесть представителей вида черноголовых капуцинов — их еще называют капуцинами-фавнами. Увидеть их можно в павильоне «Страна обезьян».