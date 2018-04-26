В Ноябрьске годовалый ребенок опрокинул на себя бутылку уксуса

Оба происшествия очень похожи: дети «зацепили» на столе емкости с опасными жидкостями.

Один малыш опрокинул на себя бутылку с 70-процентной уксусной эссенцией, получил химические ожог второй степени средней тяжести. Пострадало восемь процентов тела ребенка: рука, шея, правый бок.

— Хорошо, что родители не растерялись: до приезда «скорой» промыли ожоги проточной водой, обработали «Депантеном», дали ребенку «Нурафен». Малыша госпитализировали в больницу, — рассказал представитель станции скорой медицинской помощи Андрей Джус.

Во втором случае ребенок опрокинул на себя со стола чашку с кипятком, получил незначительные ожоги. Он также доставлен в ЦГБ.

Джус отмечает, в последнее время в Ноябрьске участились несчастные случаи с детьми, связанные с беспечностью взрослых. Малыши глотают таблетки, получают ожоги, отравления, ушибы. Врачи скорой помощи настоятельно рекомендуют более внимательно относиться к обстановке, которая окружает детей, стараться предусмотреть происшествия. Убрать из доступных мест емкости со средствами бытовой химии, лекарства, строительные смеси, кислоту.