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В Ноябрьске годовалый ребенок опрокинул на себя бутылку уксуса
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В Ноябрьске годовалый ребенок опрокинул на себя бутылку уксуса 

Красный Север 30 минут назад
Фото: Красный Север
Оба происшествия очень похожи: дети «зацепили» на столе емкости с опасными жидкостями.
Один малыш опрокинул на себя бутылку с 70-процентной уксусной эссенцией, получил химические ожог второй степени средней тяжести. Пострадало восемь процентов тела ребенка: рука, шея, правый бок.
— Хорошо, что родители не растерялись: до приезда «скорой» промыли ожоги проточной водой, обработали «Депантеном», дали ребенку «Нурафен». Малыша госпитализировали в больницу, — рассказал представитель станции скорой медицинской помощи Андрей Джус.
Во втором случае ребенок опрокинул на себя со стола чашку с кипятком, получил незначительные ожоги. Он также доставлен в ЦГБ.
Джус отмечает, в последнее время в Ноябрьске участились несчастные случаи с детьми, связанные с беспечностью взрослых. Малыши глотают таблетки, получают ожоги, отравления, ушибы. Врачи скорой помощи настоятельно рекомендуют более внимательно относиться к обстановке, которая окружает детей, стараться предусмотреть происшествия. Убрать из доступных мест емкости со средствами бытовой химии, лекарства, строительные смеси, кислоту.
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