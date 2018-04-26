Пусть дети помнят о войне. Для чего пермячка шьёт малышам военную форму?

Четыре года назад пермячка Екатерина Попова впервые прошла с портретом деда, погибшего под Сталинградом, в «Бессмертном полку».

Эмоции от шествия так зашкаливали, что на следующий год она решила взять с собой сынишку Кирилла, чтобы приобщать его к семейным традициям. Малышу на тот момент было полтора года. А чтобы придать особую атмосферу празднику, женщина сшила сыну форму времён Великой Отечественной войны.

Фото шагающего в «Бессмертном полку» Кирюши с соской, в гимнастёрке, галифе и пилотке собрало сотни лайков в соцсетях. После этого Екатерине начали писать совсем незнакомые люди с просьбой сшить и их малышу военную форму. Так Екатерина начала брать свои первые заказы. Пока находилась в декрете, молодая мамочка создала группу в соцсетях и вот уже третий год шьёт парадную военную форму дошколятам. Ажиотаж с маленькими клиентами всегда начинается в конце марта — начале апреля.

О том, кто заказывает военную форму для малышей и зачем это нужно, читайте в материале «АиФ-Прикамье».

«Для поднятия боевого духа»

Алёна Овчинникова, «АиФ-Прикамье»: Шитьё — это ваша профессия?

Екатерина Попова: Нет, я самоучка. Это, скорее, моё хобби, которое начало приносить небольшой доход. Шить начала ещё в детстве, меня научила этому бабушка. Лекала и выкройки к солдатской форме создаю сама, хотя поначалу смотрела в Интернете, как это делают другие. И сейчас форма, которую шью, — точная копия той, в которой воевали солдаты в годы Великой Отечественной войны. С погонами, пуговицами, звёздами.

— Какие чувства испытываете, когда шьёте эти изделия?

— Думаю, что таким способом мы тоже чтим память своих предков, отдавших жизни за наше мирное небо. Без их подвигов мы не жили бы сейчас так, как живём. Мой дед Иван Андрианович Локтев погиб в боях под Сталинградом. Проходя в «Бессмертном полку» с его портретом, я всегда испытываю непередаваемые ощущения. И мне очень хотелось бы, чтобы наши дети, не знающие, что такое война, помнили о героических дедах и прадедах. Шью ещё и для того, чтобы радовать людей и поднимать боевой дух идущим со мной в одном строю «однополчанам»!

Малыши гордятся

— Как ваши маленькие клиенты ведут себя на примерке? Они понимают, что им шьют костюм не зайчика или лисички на Новый год, а военную форму для шествия на параде?

— Тем детям, которые могут осознавать, что такое военная форма, родители чаще просто заказывают пилотки. А чтобы полностью сшить форму, ко мне обращаются родители совсем маленьких детишек — от года до четырёх-пяти лет. Эти малыши толком не понимают, что происходит. И мы, пока снимаем мерки, пытаемся завлечь их игрушками. Но, судя по своему сыну, хочу сказать, что, становясь старше, малыши начинают понимать важность всего происходящего. А мы, родители, прививаем им этот интерес. Рассказываем, показываем картинки и объясняем, для чего именно 9 Мая мы надеваем им форму солдата войны.

— Вы каждый год шьёте новую форму для сына?

— Конечно! Военная форма на предстоящий День Победы для него уже готова, и Кирилл с нетерпением ждёт, когда сможет её надеть. А после шествия он первым делом бежит к военной технике на эспланаде — она очень ему тоже нравится.

И девочкам тоже!

— Солдатскую форму заказывают только мальчикам?

— Нет, и девочкам тоже. Для них это может быть платье или юбка с гимнастёркой. А для мальчишек — гимнастёрка, галифе и пилотка. Обычно на пошив всей формы уходит до пяти дней. Самое горячее время — апрель, начало мая. Но бывает, что военный костюм просят сшить и к утренникам на 23 Февраля или для фотосессий.

— Где находите ткань, фурнитуру?

— Заказываю в Интернете. Стараюсь брать натуральные ткани, стопроцентный хлопок. Кстати, бывают у меня и не совсем обычные заказы. Недавно, к примеру, пришлось шить одному малышу форму десантника. Делая заказ, родители объяснили, что их дед воевал в десантных войсках, поэтому и сынишку решили одеть на парад в форму десантника.