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Российские мамы предпочтут пособиям детские вещи
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Российские мамы предпочтут пособиям детские вещи 

Детстрана.ру 1 час назад
Фото: Детстрана.ру
В опросе приняли участие 2500 молодых мам из разных регионов России. 93% женщин заявили, что предпочли бы при выписке из роддома получить набор товаров для новорожденного, а не единовременную выплату на эквивалентную сумму. Они мотивируют это тем, что стоимость вещей, входящих в «корзину», может быть намного дороже в розницу, сообщает ОТР. А кроме того, после родов по неопытности можно потратить пособие на совершенно ненужные мелочи.
Опрошенные назвали и десять самых необходимых для малыша вещей, которые они хотели бы видеть в наборе: бесконтактный градусник, подгузники, боди с длинными рукавами, шапочки, информационная брошюра с советами по уходу за ребенком, термометр для определения температуры воды, различные крема, бутылочки, соски. Также мамы предлагают добавить в набор базовые лекарства, например, детское жаропонижающее.
Сейчас набор подарков для новорожденного выдают только московским роженицам. В ближайшем будущем эту программу распространят на все регионы.
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