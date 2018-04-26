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Вот так выглядит женщина, родившая пятерых за раз
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Вот так выглядит женщина, родившая пятерых за раз 

Рамблер 1 час назад
Посмотрите на счастливую многодетную семью, которая смогла преодолеть все трудности.
1/7  Эта фотография сделана на 25-1й неделе беременности. Кимберли Туччи, у которой уже есть дети постарше, не могла отойти от шока долго: врачи сказали ей, что под сердцем она носит сразу пятерых.
Фото:
2/7  Кимберли долго не могла забеременеть в очередной раз, поэтому когда пара узнала о пополнении, то была безумно счастлива. Конечно, заводить сразу пятерых никто не планировал, но Ким решила, что это лучший подарок, который ей могла преподнести судьба.
Фото:
3/7  Роды прошли успешно. Женщина родила четверых девочек и одного мальчика.
Фото:
4/7  Посмотрите, как красиво Ким выглядит в окружении своих детей.
Фото:
5/7  На фото недавно родившиеся пятерняшки.
Фото:
6/7  Редкий снимок. Семья в полном составе: Ким со своим мужем, их общие дети и ребенок Кимберли от предыдущих отношений Курт (крайний слева).
Фото:
7/7  Кимберли и ее муж несмотря ни на что счастливы, что судьба дала им столько детей. Да, сложно, но это определенно того стоит, считает женщина.
Фото:
Когда девушка узнает, что она беременна, то испытывает целую гамму сильнейших эмоций. То же самое происходит и с мужчиной, который скоро станет отцом. Попытайтесь себе представить, что бы с Кимберли и ее мужем, когда они узнали, что девушка беременна сразу пятью детьми!
В момент, когда врач впервые сказал о пятерняшках, у Ким начался нервный припадок. Будущий отец тоже пребывал в шоке, но собрал силы в кулак и сумел убедить жену в том, что все будет хорошо. Так и случилось!
Посмотрите на счастливую многодетную семью, которая смогла преодолеть все трудности.
Женский форум
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