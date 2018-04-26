Вот так выглядит женщина, родившая пятерых за раз 

Когда девушка узнает, что она беременна, то испытывает целую гамму сильнейших эмоций. То же самое происходит и с мужчиной, который скоро станет отцом. Попытайтесь себе представить, что бы с Кимберли и ее мужем, когда они узнали, что девушка беременна сразу пятью детьми!
В момент, когда врач впервые сказал о пятерняшках, у Ким начался нервный припадок. Будущий отец тоже пребывал в шоке, но собрал силы в кулак и сумел убедить жену в том, что все будет хорошо. Так и случилось!
Посмотрите на счастливую многодетную семью, которая смогла преодолеть все трудности.