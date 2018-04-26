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Маму простили
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Маму простили 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса inforeactor.ru  29-летнюю многодетную маму простили судьи. Женщину обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Причём жертвой стал собственный ребёнок.
Следствие установило, что 20 декабря прошлого года женщина вышла из комнаты, оставив своего 6-месячного сына одного без присмотра на кровати без защитных ограждений. В результате ребенок упал с неё, получив «ушиб головного мозга легкой степени тяжести и закрытый перелом костных пластинок теменной части головы».
После инцидента мама осмотрела ребёнка и решила, что с сыном всё в порядке. За медицинской помощью обращаться не стала. Спустя два дня после падения родные заметили на голове малыша гематому. Мальчику оказали квалифицированную медицинскую помощь в стационаре клиники. Сейчас состояние здоровья малыша остается под тщательным контролем медиков.
Следком сообщает, что женщина полностью признала вину и искренне раскаялась в содеянном. Мировые судьи приняли во внимание тот факт, что у мамы трое малолетних детей, о которых она заботится. По инициативе следствия органы опеки и попечительства теперь будут «присматривать» за семьей, где воспитываются малолетние дети.
Мировые судьи удовлетворили ходатайство пострадавшей стороны о прекращении уголовного преследования женщины в связи с примирением сторон.
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