Маму простили

Фото с ресурса inforeactor.ru 29-летнюю многодетную маму простили судьи. Женщину обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Причём жертвой стал собственный ребёнок.

Следствие установило, что 20 декабря прошлого года женщина вышла из комнаты, оставив своего 6-месячного сына одного без присмотра на кровати без защитных ограждений. В результате ребенок упал с неё, получив «ушиб головного мозга легкой степени тяжести и закрытый перелом костных пластинок теменной части головы».

После инцидента мама осмотрела ребёнка и решила, что с сыном всё в порядке. За медицинской помощью обращаться не стала. Спустя два дня после падения родные заметили на голове малыша гематому. Мальчику оказали квалифицированную медицинскую помощь в стационаре клиники. Сейчас состояние здоровья малыша остается под тщательным контролем медиков.

Следком сообщает, что женщина полностью признала вину и искренне раскаялась в содеянном. Мировые судьи приняли во внимание тот факт, что у мамы трое малолетних детей, о которых она заботится. По инициативе следствия органы опеки и попечительства теперь будут «присматривать» за семьей, где воспитываются малолетние дети.

Мировые судьи удовлетворили ходатайство пострадавшей стороны о прекращении уголовного преследования женщины в связи с примирением сторон.