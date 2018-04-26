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8-месячный чиновник возмутил прокуратуру
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8-месячный чиновник возмутил прокуратуру 

Рамблер 1 час назад
В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби разразился скандал. В интернете появился ролик, в котором занимается государственной деятельностью самый молодой чиновник в мире. Его назначил на должность отец, который также работает чиновником. В этом не было бы ничего экстраординарного, если бы не возраст нового сотрудника — ему всего восемь месяцев. Видео с участием очаровательного малыша, опубликованное на сайте Управления гражданской авиации ОАЭ, возмутило не только прокуратуру, но и обычных граждан. Как написал один из пользователей, в стране имеется проблема с рабочими местами для образованных взрослых людей, а кто-то назначает на должность восьмимесячных младенцев. Кстати, малышу досталась очень симпатичная должность — управляющий по счастью. Прокуратура Абу-Даби начала проверку инцидента.
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