8-месячный чиновник возмутил прокуратуру 

В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби разразился скандал. В интернете появился ролик, в котором занимается государственной деятельностью самый молодой чиновник в мире. Его назначил на должность отец, который также работает чиновником. В этом не было бы ничего экстраординарного, если бы не возраст нового сотрудника — ему всего восемь месяцев. Видео с участием очаровательного малыша, опубликованное на сайте Управления гражданской авиации ОАЭ, возмутило не только прокуратуру, но и обычных граждан. Как написал один из пользователей, в стране имеется проблема с рабочими местами для образованных взрослых людей, а кто-то назначает на должность восьмимесячных младенцев. Кстати, малышу досталась очень симпатичная должность — управляющий по счастью. Прокуратура Абу-Даби начала проверку инцидента.