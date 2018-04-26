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Голосовой помощник Alexa потребует от детей волшебное слово
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Голосовой помощник Alexa потребует от детей волшебное слово 

Tlum.ru 1 час назад
Фото: Tlum.ru
Голосовой помощник Alexa от Amazon будет учить детей вежливости. Интерактивная колонка будет отзываться на команды, если к ним добавлять волшебные слова «пожалуйста» и «спасибо».
Родители были взволнованы тем, что дети привыкают к приказному тону, общаясь с компьютерами. И Amazon решили учесть это замечание в своем обновлении, которое выйдет 9 мая. Правда доступно оно будет только на территории Америки.
Кроме уроков вежливости в Alexa добавили родительский контроль, чтобы дети не могли в определенное время осуществлять запросы (например, после 10 вечера). Также колонка будет блокировать песни с ненормативной лексикой. А за дополнительную плату родители смогут добавить в нее будильники с голосами персонажей из мультфильмов и доступ к аудиокнигам.
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