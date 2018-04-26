Как хорошо вы знаете своего ребенка? Интервью Тутты Ларсен и дочки Марфы 

В первом выпуске нашей рубрики «Как хорошо вы знаете своего ребенка?» «Летидор» взял интервью у Иланы Юрьевой и ее дочери Дианы. А сегодня вы увидите, как на наши непростые вопросы ответили телеведущая и мама троих детей Тутта Ларсен и ее дочь Марфа. Самое интересное — совпали ли их ответы? В эксклюзивном проекте «Летидор» и «Одноклассников» мы вам покажем, как хорошо звездные родители знают интересы и предпочтения своих детей. Мы задаем мамам и папам самые разные (и сложные, и простые) вопросы о детях, а им нужно угадать, что на эти вопросы ответит их ребенок. Ответы друг друга родители и дети не знают, так как интервьюируем мы их по отдельности, и даже сами вопросы наши герои узнают уже в процессе съемки. Что ж, давайте узнаем, как дочка Тутты Ларсен любит проводить время с друзьями, а главное знает ли об этом ее мама. А также, какую роль в театре мечтает сыграть Марфа и почему из всех городов мира она мечтает побывать именно в Саратове. Помимо этого Марфа рассказала, за что она так ценит своего младшего брата Ивана и старшего брата Луку, который, кстати, тоже успешно ведет свою видеорубрику «Устами подростка» на нашем сайте. Скорее включайте видео, чтобы увидеть и услышать неожиданные и честные ответы наших героев!