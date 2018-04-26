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В Башкирии трехлетний мальчик один гулял по проезжей части
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В Башкирии трехлетний мальчик один гулял по проезжей части 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
В Туймазах по соцсетям со скоростью молнии 26 апреля распространилась информация о найденном на улице трехлетнем ребенке. Добровольцы искали родителей малыша.
Местные жители обратили внимание на стоящего посреди проезжей части детсадовца, который гулял без родителей. Прохожие начали спрашивать ребенка, где его мама и папа. Они выяснили, что малыш оказался на улице без присмотра. Двое добровольцев доставили трехлетку в отделение полиции.
— Родителей мальчика удалось установить. Сейчас решается вопрос о привлечении их к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию, — подтвердили информацию в МВД по Башкирии.
Очевидцы также рассказали, родители оставили малыша в квартире одного, а мальчик сам оделся и вышел на улицу.
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