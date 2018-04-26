Ещё
На Первом канале разбирались в странной истории костромской семьи
Далее:
Читайте также:
Ещё

На Первом канале разбирались в странной истории костромской семьи 

k1news.ru 1 час назад
Костромичи снова засветились на Gервом, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU. Сегодня в дневном эфире федерального канала в программе «Мужское и женское» разбирались в странной истории семьи из Костромы. Мать требует алименты со своих взрослых детей. На телевизионное шоу обратилась Валентина Гуркова, которая рассказала, что отдала детям всё, что у неё было — включая квартиру. Доли в жилище поделили между собой все отпрыски пенсионерки. Кроме этого, женщина по просьбе одного из сыновей взяла кредиты в банке и сейчас вынуждена сама их выплачивать. Дети продолжают жить в Костроме, а мать они перевезли в небольшую деревушку во Владимирской области, где она не живёт, а выживает. Чтобы справедливость восторжествовала, женщина обратилась на программу и потребовала от детей алименты на своё содержание.
Ты мне ничего не дала в этой жизни. Ничего. Ты всё старшему своему сыну отдала. А мне ты ничего не дала, — кричал и возмущался, зайдя в студию, младший сын Валентины Гурковой Дмитрий Прохоров.
Страсти в студии накалялись с каждой минутой. На защиту женщины встали гости программы. А ведущие тем временем пытались раскрутить историю до конца и услышать правду. Оказалось, что все дети Валентины Гурковой живут вполне благополучно. У сыновей и дочери свои семьи. Жилищные условия у детей пенсионерки вполне сносные. Героиня программы рассказала, что в своё время старшая дочь её выгнала из дома и теперь не пускает на порог. Однако позже выяснилось, что и у дочери Евгении Степановой много претензий и обид на маму.
Меня по вине мамы изнасиловали в 6 классе. Она об этом узнала только через два года, когда я попала в больницу. Я боялась всего. Изнасиловал дед неродной. Отец её очередного мужа, — со слезами на глазах рассказала в эфире Первого канала костромичка Евгения СТЕПАНОВА.
Несмотря на это молодая женщина готова простить мать. Однако ни один из отпрысков помочь женщине, которая подарила им жизнь, не может. Сама же Валентина Гуркова озвучила свою мечту — вернуться в деревню под Костромой, где родилась и прожила много лет. Эфир программы с участием костромичей получился жарким и непредсказуемым. Чем закончится история этой семьи, остаётся только догадываться.
k1news.ru: последние новости
В Костроме выбрали самых «скоростных» малышей Костромская пара лишь спустя три года после развода смогла поделить «Audi» Директора костромских школ уже настраиваются на ремонт и покупку новой мебели
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я изменяю идеальному мужу»: личная история21
Длина пальцев у мужчины имеет значение, и вот почему20
Красавица ответила мужчине отказом и лишилась лица15
Вот так выглядит женщина, родившая пятерых за раз4
Гагарина прислушалась к советам и сделала грудь19
Видео
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
49:43
Хабенский рассказал, как пытался спасти жену
Звёзды Шоу-бизнес
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
00:51
8-месячный чиновник возмутил прокуратуру
Дети
04:07
Эти задачи решат только гении
Психология
04:56
Почему в будущем все будет плохо
Психология
02:54
Назван плод, избавляющий от стресса, изжоги и судорог
Еда
01:00
Гагарина прислушалась к советам и сделала грудь
Звёзды
01:00
Бузова получила в подарок вещи для ее малыша
Звёзды Шоу-бизнес
00:41
Юный вундеркинд показал барабанное шоу
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение