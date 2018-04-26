На Первом канале разбирались в странной истории костромской семьи

Костромичи снова засветились на Gервом, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU. Сегодня в дневном эфире федерального канала в программе «Мужское и женское» разбирались в странной истории семьи из Костромы. Мать требует алименты со своих взрослых детей. На телевизионное шоу обратилась Валентина Гуркова, которая рассказала, что отдала детям всё, что у неё было — включая квартиру. Доли в жилище поделили между собой все отпрыски пенсионерки. Кроме этого, женщина по просьбе одного из сыновей взяла кредиты в банке и сейчас вынуждена сама их выплачивать. Дети продолжают жить в Костроме, а мать они перевезли в небольшую деревушку во Владимирской области, где она не живёт, а выживает. Чтобы справедливость восторжествовала, женщина обратилась на программу и потребовала от детей алименты на своё содержание.

Ты мне ничего не дала в этой жизни. Ничего. Ты всё старшему своему сыну отдала. А мне ты ничего не дала, — кричал и возмущался, зайдя в студию, младший сын Валентины Гурковой Дмитрий Прохоров

Страсти в студии накалялись с каждой минутой. На защиту женщины встали гости программы. А ведущие тем временем пытались раскрутить историю до конца и услышать правду. Оказалось, что все дети Валентины Гурковой живут вполне благополучно. У сыновей и дочери свои семьи. Жилищные условия у детей пенсионерки вполне сносные. Героиня программы рассказала, что в своё время старшая дочь её выгнала из дома и теперь не пускает на порог. Однако позже выяснилось, что и у дочери Евгении Степановой много претензий и обид на маму.

Меня по вине мамы изнасиловали в 6 классе. Она об этом узнала только через два года, когда я попала в больницу. Я боялась всего. Изнасиловал дед неродной. Отец её очередного мужа, — со слезами на глазах рассказала в эфире Первого канала костромичка Евгения СТЕПАНОВА.

Несмотря на это молодая женщина готова простить мать. Однако ни один из отпрысков помочь женщине, которая подарила им жизнь, не может. Сама же Валентина Гуркова озвучила свою мечту — вернуться в деревню под Костромой, где родилась и прожила много лет. Эфир программы с участием костромичей получился жарким и непредсказуемым. Чем закончится история этой семьи, остаётся только догадываться.