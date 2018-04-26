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Почему некоторые долго не начинают говорить
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Почему некоторые долго не начинают говорить 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Развитие речи у ребенка напрямую зависит от поведения его родителей. Педиатры говорят: прежде, чем тащить малыша к врачу, взрослые должны обратить внимание на себя. может, они что-то делают не так?
Молодым мамам свойственно волноваться за свое чадо: соседский Васечка уже лепечет вовсю, а мой Петюня молчит, кто-то пошел в год, а наш в полтора все еще ползает. В любой мелочи беспокойные взрослые готовы подозревать отклонения в развитии ребенка. Особенно если малыш не торопится говорить. Но чаще всего паника не обоснована.
— В идеале ребенок должен начать разговаривать в возрасте от двух до трех лет, — поясняет детский психолог Марина Демидова. — Но отклонение от этих сроков — это еще не значит, что малыш отстает в развитии. Возможно, он просто находится в среде, которая не располагает к развитию речи. И родители вместо того чтобы таскать ребенка по врачам, должны задуматься, как нужно изменить свое поведение.
Что же мама с папой могут делать не так? Если родители мало разговаривают со своим чадом, ждать от него своевременного речевого развития не стоит. Как говорят специалисты, у малыша не формируется необходимости учиться говорить.
— А бывает, что говорят родители с ребенком много, а тот все равно молчит, — подчеркивает Демидова. — Почему? Возможно, потому, что говорят с ним неправильно. Приведу пример. Пытаться обсуждать с малышом книжку — это, безусловно, хорошо и полезно, но спрашивать его, «где собачка?», «где лошадка?» абсолютно бесполезно. Он просто будет тыкать пальчиком в картинки. Вопросы должны заставлять ребенка давать речевой ответ: «Кто это?».
Заставляет ребенка быть «молчуном» и гиперопека со стороны родителей. По словам специалистов, если взрослые угадывают желание чада с одного его жеста, малыш не будет торопиться разговаривать. Зачем? Ему и так хорошо.
Сюсюканье и домашние скандалы тоже враги речевого развития.
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