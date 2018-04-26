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Семейные занятия для развития речи ребенка
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Семейные занятия для развития речи ребенка 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Как ни странно, но логопед не всегда в состоянии помочь малышу, который не торопится говорить с миром.
По словам самих же логопедов, работать с ребенком до года, не имеющим физических отклонений, нет смысла. Хотя родители часто приводят к специалистам совсем маленьких детей. Как говорят психологи, привлекать логопедов нужно в том случае, если ребенку уже исполнилось 4,5–5 лет, а он испытывает трудности с речью. До этого времени, будет говорить малыш или нет, зависит от его родителей. Более того, если взрослые будут заниматься с детьми систематически, то логопед может не понадобиться вовсе.
Пособий по развитию речи достаточно. В «умных книжках» не просто подобраны картинки, здесь есть рекомендации: соблюдая их, взрослые добьются высокой эффективности занятий.
СПРАВКА
Медицинские причины задержки речевого развития у детей:
■ дефекты строения речевого аппарата (укороченная уздечка языка; неправильный прикус или строение неба, слишком толстые губы)
■ снижение слуха
■ поражения центральной нервной системы
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