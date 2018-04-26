Мама, перестань! Как не воевать с бабушкой

Детский психолог Анастасия Гавриленко (@psiholog_gavrilenko) рассказала BeautyHack, как правильно выстраивать границы с собственной мамой и почему важно удовлетворять потребности бабушки в любви и заботе.

Научитесь выстраивать границы

Самая распространенная причина конфликтов между мамой и бабушкой: неумение выстраивать границы. И речь идет не только о воспитании детей! Когда создается новая семья, важно обрисовать своей маме линию, которую она не может переступать.

Не хотите получать советы, например, об уборке или приготовлении пирогов — скажите об этом на старте, а не после того, как терпение начнет подходить к концу.

Когда рождается ребенок, новоиспеченным родителям важно понимать: именно им принадлежит «пальма первенства» в воспитании малыша, а не бабушкам и дедушкам. Они отвечают за его жизнь, здоровье и сами выбирают, как одеть, чем лечить и что приготовить на обед. Конечно, они могут обратиться за советами, но имеют полное право от них отказаться (разумеется, поблагодарив).

Родителям малыша лучше сразу установить правила общения со своим ребенком для всех, кто прямо или косвенно принимает участие в его жизни: они должны быть четко сформулированными, предельно понятными и работающими для всех (если правило распространяется на одну бабушку, то и на вторую тоже).

Важно в самом начале проговорить, что вы допускаете при общении с ребенком, а что в вашей семье находится под строгим запретом.

Проявляйте любовь к родителям

Вторая распространенная причина детско-родительских «войн»: потребности бабушек! Они нуждаются в любви и уважении. Когда дети вырастают и создают свои семьи, часто забывают о родителях: им сложно лишний раз позвонить, попить чай и поговорить на кухне о жизни, спросить о самочувствии.

Проще всего получить любовь от маленького ребенка. И, конечно, бабушки пользуются этим при первом удобном случае. Они приходят к малышу за улыбками, объятиями и искренним смехом. А чтобы всего этого было больше, бабушки разрешают то, что запрещают родители (съешь конфетку, пока мама не видит). Итог: конфликт.

Рассказывая о личном опыте, бабушки пытаются подчеркнуть свою значимость. Предоставьте им такую возможность — обратитесь за советом сами — для них это важно. Принимать или не принимать совет — уже ваше личное решение.

Поддерживайте диалог

Всегда нужно делать поправку на возраст и относиться к нему уважительно! Но, если бабушка переходит границы, вы должны об этом сказать. Сделайте это тактично. Поблагодарите за совет и опыт, расспросите подробнее о временах, когда вы были маленькими, — поддержите диалог! Так вы удовлетворите ее потребность в значимости. Вне зависимости от того, нравится вам совет или нет, благодарите.

Старайтесь не затрагивать темы, которые могут спровоцировать бабушку на раздачу советов. Говорите абстрактно, старайтесь обойти острые углы. Проявляйте гибкость, материнскую мудрость и не поддавайтесь эмоциям.

Бабушка — не няня!

Часто молодые мамы выходят на работу через несколько месяцев после рождения малыша, оставив его на попечение бабушки. Но тут очень много рисков. Прибегая к помощи няни, вы четко прописываете с ней договоренности, обозначив свои основные принципы воспитания малыша, права и обязанности сторон.

С бабушкой такого договора нет. Оставшись наедине с ребенком, она будет следовать своим правилам. Это может привести к перекладыванию ответственности, спорам, конфликтам. В этой ситуации страдают все.

Гораздо безопаснее для отношений пользоваться помощью бабушки периодически — раз в неделю, например. Но даже в этом случае важно оговорить условия и принципиальные моменты в воспитании малыша: бабушка не должна от них отступать.

Правильно выходите из конфликтов

Что бы ни произошло, главная задача мамы и бабушки — сохранить отношения. Понимая это, выходить из конфликтов проще. Разговаривайте друг с другом, выясняйте причину разногласий. Если ею стало нарушение правил бабушкой, маме нужно объяснить это. При этом важно не переходить на личности! Вы можете говорить только о ситуации, но не о человеке: мне эта ситуация неприятна — да, ты ужасная бабушка — нет.