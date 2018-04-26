Карнавал колясок и парад беременных мам: в Ростове начали готовиться к «Балу младенца»

В конце весны в донской столице пройдет 16-й ежегодный фестиваль «Бал младенца». 20 мая в парке имени Вити Черевичкина соберутся тысячи малышей, их мам, пап, бабушек и дедушек, чтобы отметить общегородской семейный праздник.

— Мероприятие дает возможность взрослым окунуться в детство: по-необычному украсить коляски, нарядиться вместе с детьми в маскарадные костюмы, поучаствовать в бесплатной фотосессии. А для беременных ростовчанок мы готовим отдельную программу: «Арт-животик», «Конкурс красоты будущих мам», которая всегда проходит на ура, — рассказали в дирекции центра родительской культуры «Мой малыш».

На празднике гостей также ждут выступления творческих коллективов, выставка-продажа, дегустация детского питания, игры, конкурсы и розыгрыши призов.

«Бал младенца» будет длиться несколько часов: с 10:00 до 14:00. Принять участие в нем может любой желающий, для этого нужно зайти в официальную группу проекта и зарегистрироваться. Заявки принимаются до 20 мая включительно.