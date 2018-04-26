Ещё
Карнавал колясок и парад беременных мам: в Ростове начали готовиться к «Балу младенца»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Карнавал колясок и парад беременных мам: в Ростове начали готовиться к «Балу младенца» 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
В конце весны в донской столице пройдет 16-й ежегодный фестиваль «Бал младенца». 20 мая в парке имени Вити Черевичкина соберутся тысячи малышей, их мам, пап, бабушек и дедушек, чтобы отметить общегородской семейный праздник.
— Мероприятие дает возможность взрослым окунуться в детство: по-необычному украсить коляски, нарядиться вместе с детьми в маскарадные костюмы, поучаствовать в бесплатной фотосессии. А для беременных ростовчанок мы готовим отдельную программу: «Арт-животик», «Конкурс красоты будущих мам», которая всегда проходит на ура, — рассказали в дирекции центра родительской культуры «Мой малыш».
На празднике гостей также ждут выступления творческих коллективов, выставка-продажа, дегустация детского питания, игры, конкурсы и розыгрыши призов.
«Бал младенца» будет длиться несколько часов: с 10:00 до 14:00. Принять участие в нем может любой желающий, для этого нужно зайти в официальную группу проекта и зарегистрироваться. Заявки принимаются до 20 мая включительно.
161.ru: последние новости
В полиции опровергли сообщение, что в ростовском зоопарке дети убили нескольких животных Бросать нельзя помиловать: депутаты решили судьбу беби-боксов в Ростовской области В центре Ростова пропала девушка: родственники подозревают, что ее похитил бывший ухажер
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Длина пальцев у мужчины имеет значение, и вот почему20
«Я изменяю идеальному мужу»: личная история36
Что чувствуют мужчины, когда занимаются сексом8
Что поможет улучшить секс
Назван плод, избавляющий от стресса, изжоги и судорог6
Видео
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
49:43
Хабенский рассказал, как пытался спасти жену
Звёзды Шоу-бизнес
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
00:51
8-месячный чиновник возмутил прокуратуру
Дети
04:07
Эти задачи решат только гении
Психология
04:56
Почему в будущем все будет плохо
Психология
02:54
Назван плод, избавляющий от стресса, изжоги и судорог
Еда
01:00
Гагарина прислушалась к советам и сделала грудь
Звёзды
01:00
Бузова получила в подарок вещи для ее малыша
Звёзды Шоу-бизнес
00:41
Юный вундеркинд показал барабанное шоу
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение