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Резинка вросла в руку не снимавшей ее месяцами девочки
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Резинка вросла в руку не снимавшей ее месяцами девочки 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
У четырехлетней девочки из китайской провинции Аньхой удалили резинку, которая вросла в кожу ее руки. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Бабушка и дедушка обратили внимание на ее распухшее предплечье в январе. Хотя ребенок жаловался, что рука онемела и болит, они не стали ничего предпринимать и дождались возвращения родителей девочки, работавших в другой провинции. Те немедленно повели ребенка к врачам.
Им пришлось обойти несколько больниц, пока в одной из них не сообразили, что в кожу вросла круглая резинка. Специалисты полагают, что девочка нацепила ее на руку по меньшей мере шесть месяцев назад и с тех пор носила ее, не снимая.
Ультразвуковая эхография подтвердила их догадку. Чтобы извлечь вросшую резинку, хирургу пришлось надрезать кожу руки. Процедура заняла около 30 минут.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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