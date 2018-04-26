Сын Евгении Феофилактовой не хочет идти в сад из-за невкусной еды

Экс-участница телепроекта «Дом-2» Евгения Феофилактова поделилась с подписчиками проблемами, с которыми она столкнулась, будучи матерью. Женщина рассказала, что сын категорически отказывается идти в детский сад, устраивая скандалы по утрам.

Евгения Феофилактова призналась, что её сын от Антона Гусева Даниэль отказывается идти в садик. Женщина отметила, что мальчик придумывает странные причины, чтобы не пойти в нелюбимое место. К примеру, Даниэль заверяет, что там невкусно кормят, а, кроме этого, приходится еще спать днем и самостоятельно одеваться на прогулку. Сама Евгения считает, что мальчик больше придумывает, чем говорит правду, она объясняет это тем, что он просто хочет остаться дома с мамой. Однако дела никто не отменял, и Даниэль, как и большая часть детей работающих родителей, должен отправляться в детский сад. «Каждое утро теперь просыпаемся в сад со скандалом» — написала молодая мама.

Евгения, озадаченная ситуацией, попросила помощи у своих подписчиков. Среди интернет-пользователей нашлось немало тех, кто сталкивался с подобной проблемой, и они поспешили поделиться опытом с Женей, дав ей советы. Фолловеры отметили, что капризы и требования указывают на распущенность мальчика. Интернет-мамочки посоветовали Феофилактовой пересмотреть методы воспитания и не баловать сына. «Ой, я не церемонилась, хватала и вела в сад» «А вы его поменьше балуйте» «Ну нечего на капризы реагировать, это мальчик же! Схватила и повела в сад» «У меня с первым ребенком — девочкой не было такого, а вот сын прямо орал, когда в сад собирались»

Безусловно, быть матерью — значит выполнять сложную работу и без трудностей никак не обойтись. Недавно Евгения Феофилактова рассказала о бессонных ночах из-за болезни Даниэля, признавшись, что для неё этот период был очень сложным.

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