В Челябинской области злобная собака держит в страхе целый поселок

Кавказская овчарка в одном из поселков в Челябинской области хоть и содержится на цепи, но может выскакивать на улицу и нападает на людей, по словам соседей. Они говорят, что от ее клыков сильно пострадал ребенок. И как выяснилось не один. Сегодня соседи впервые за год смогли поговорить лицом к лицу, без собаки, правда, в суде.

В зале суда все друг друга знают. Причем давно. Соседи по улице уже год, как общаются только через адвокатов. Дружба закончилась сразу, как дорогу добрососедства перебежала собака. Как утверждает Наталья Максимова, кавказская овчарка, что охраняет двор, выскочила через дыру в заборе и напала на ребенка. Девочка возвращалась из школы. Вырвать подростка из пасти помогли случайные прохожие.

Ребенок пришел уже весь покусанный в крови. Вся рука в крови залитая. Вырванная рана была

— Наталья Максимова, мама пострадавшей девочки.

Несмотря на это, Наталья Максимова хотела все решить

по-соседски. Здесь у каждого в дворе собаки, и всякое бывало. Она отправилась к хозяевам овчарки, но те и слышать ничего не пожелали.

Приехала вот к людям, говорю — ваша собака покусала моего ребенка. На что мне было отвечено — «Ну и что?» На следующий день мы легли в неврологию. У ребенка был сильнейший стресс. Замкнулась в себе, стала кричать. До сих пор ребенок писается, не разговаривает

— Наталья Максимова, мама пострадавшей девочки.

Шрамы на руках и ногах девочки, по словам ее мамы, остались на всю жизнь. Но это не самое страшное. С тех пор ребенок боится любых животных размером больших, чем ее морская свинка и почти не разговаривает. На лечение и реабилитацию уходит весь бюджет семьи. Между тем, хозяева злобной собаки укоротили цепь питомцу. Что, впрочем, не мешает ему кусать все новых случайных прохожих, как утверждают соседи.

Сын шел со школы, там соскользнул, скользко было, и вот собака его прямо тащила. Брюки порвала

— Виктория Рубан, мама мальчика.

Виктория Рубан теперь тоже готовит иск в суд. Хотя точка еще в первом деле не поставлена. Сегодняшнее судебное заседание прервали. Судья назначила экспертизу, чтобы определить степень вреда, нанесенного ребенку. Собственно, от этого и будет зависеть наказание для хозяев собаки. Они, кстати, отказываются

как-либо

комментировать произошедшее, но не отрицают того, что свирепость домашнего любимца вышла

из-под контроля.