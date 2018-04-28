В аэропортах Москвы введут ограничения для детей

Поправки относятся к аэропортам Домодедово, Шереметьево и Жуковскому, сообщает РБК. Новых правил множество: нельзя будет лежать на лавках, сидеть на полу, бегать по эскалаторам и трэвелаторам, передвигаться на любых средствах, кроме детских и инвалидных колясок. Также запрещается слушать музыку или смотреть кино без наушников, возить детей в багажных тележках, находиться в аэропорту с пачкающими предметами — даже мороженым.

Эти правила уже вызвали волну протеста, особенно у родителей — ведь для них ожидание рейса с детьми станет очень сложным.