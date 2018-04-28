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В аэропортах Москвы введут ограничения для детей
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В аэропортах Москвы введут ограничения для детей 

Детстрана.ру 1 час назад
Фото: Детстрана.ру
Поправки относятся к аэропортам Домодедово, Шереметьево и Жуковскому, сообщает РБК. Новых правил множество: нельзя будет лежать на лавках, сидеть на полу, бегать по эскалаторам и трэвелаторам, передвигаться на любых средствах, кроме детских и инвалидных колясок. Также запрещается слушать музыку или смотреть кино без наушников, возить детей в багажных тележках, находиться в аэропорту с пачкающими предметами — даже мороженым.
Эти правила уже вызвали волну протеста, особенно у родителей — ведь для них ожидание рейса с детьми станет очень сложным.
А Минтранса отказалось от решения запретить детские коляски в московском метро.
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