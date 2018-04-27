Елена Проклова из страха отшлепала дочь

Елена Проклова — мама двух прекрасных дочерей. Старшей — Арине — сейчас 45 лет, и 22 года назад она подарила маме внучку Алису. А младшей дочери актрисы — Полине — только 23, но она уже тоже задумывается о собственных детях. А пока девушка не воплотила свои планы в жизнь, Елена Игоревна с удовольствием дает своей младшенькой советы по воспитанию детей.

— Дети — это Божий дар, который надо холить, лелеять и всячески им помогать, — уверена 64-летняя звезда экрана. — Есть великая родительская молитва: «Господь мой, дай мне Твои глаза, чтобы видеть в моих детях образ Божий, дай мне Твою нежность, чтобы растить их, как цветы, дай мне Твою мудрость, чтобы направлять их на жизненном пути, дай мне Твое сердце, чтобы любить их безусловно…» Именно по этой молитве я всю жизнь и растила своих детей. Я считаю, что главная задача взрослых — это помощь. Родительского воспитания как такового, на мой взгляд, не существует. Господь для чего-то посылает на землю эти души и сам их воспитывает. Наша задача — лишь направить их и сделать добрее.

Однако однажды Елена Проклова отступила от своих принципов воспитания. Это произошло, когда Полина, будучи еще маленькой девочкой, играя, подвергла опасности свою жизнь. Елена Игоревна, которая в свое время потеряла троих детей, конечно же очень тряслась за свою долгожданную дочь, которую ей судьба послала в 41 год, и просто не сдержала своих эмоций.

— Я ее тогда два раза шлепнула серьезно, но не ремнем, которым обычно пугают непослушных детей, а ладонью, — вспоминает Проклова. — Но, вы знаете, этого хватило на всю жизнь. Потом мы долго с ней обсуждали этот случай. Там скорее даже не столько было вины ребенка, сколько моей слабости. Просто я подумала, что с Полиной случилось что-то страшное, и не смогла сдержаться. Это был шлепок отчаяния и облегчения, что она жива и здорова. А вообще я считаю, что любое насилие сильного над слабым — огромный грех!