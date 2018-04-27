Я знаю, как помочь ребенку развиваться без боли: колонка мамы, которая сама лечит сына с ДЦП

Наша предыдущая публикация о ненасильственной реабилитации собрала такое большое количество положительных откликов, что доказала еще раз: тема особого детства не должна замалчиваться в здоровом обществе. Все большее количество взрослых соприкасается с особыми детьми профессионально или социально, желает понимать специфику таких семей и зачастую помочь каким-либо образом. Сегодня Римма Янушкевич, мама особого ребенка, студентка профессионального тренинга ненасильственной реабилитации по Анат Баниэль Методу (АБМ), член Союза реабилитологов России и автор колонки «Летидора» о ненасильственной реабилитации детей с ДЦП подробно рассказывает о мягком методе Анат Баниэль. Наверное, именно потому, что я посвящаю часть своей жизни обучению реабилитации по АБМ, наибольшее количество вопросов приходит ко мне именно по данному методу. Прежде всего это вопросы от родителей, но встречаются также вопросы и от реабилитологов-специалистов иных методов и направлений. А особо знаковыми показались мне вопросы, прозвучавшие от участников Междисциплинарного Конгресса по детской реабилитации, прошедшего в Москве в этом апреле. Как участник этого мероприятия я поднимала вопрос об использовании методов на основе Фельденкрайз в системе государственных (бюджетных) центров реабилитации, и оказалось, что и на таком уровне уже активно присматриваются к широкому использованию метода «осознанного движения» — и в первую очередь к АБМ. Чрезвычайно позитивная новость! Знаете, что больше всего радует в этой ситуации? Несмотря на сложную политическую ситуацию, на наличие собственных отечественных разработок в реабилитации, особые дети сейчас не испытывают на себе эффект «железного занавеса». К сожалению, именно он помешал в свое время распространению Фельденкрайз-метода (который, кстати, появился уже более 40 лет назад) на просторах СССР. К счастью, сейчас ситуация с использованием зарубежных методов совершенно иная, и я сразу перейду к ответу на один из самых распространенных вопросов от родителей: как НАЧАТЬ заниматься реабилитацией по Анат Баниэль Методу? С чего родителям стоит начать Для начала имеет смысл заглянуть на сайт-первоисточник. Ресурс англоязычный, но даже те, кто не владеет английским в достаточной степени, при помощи автоматического переводчика могут найти здесь информацию о самой Анат Баниэль и ее методе, найти практика в любой части мира, посмотреть видео занятий, записаться на урок и так далее. Надо заметить, что Анат Баниэль является одной из самых талантливых учениц Моше Фельденкрайза. Она много лет работала с учителем бок о бок, а затем продолжила развитие метода, уже специально для детей с особыми потребностями. Ее деятельность продолжается уже более 30 лет, метод давно и успешно зарекомендовал себя в Северной Америке и странах Европы. Теперь постараюсь коротко и схематично расписать, какие действия нужно предпринять, чтобы начать заниматься АБМ: ⠀ ⠀ 1. Если вы живете в городах Москва, Санкт-Петербург, Уфа или рядом с ними, то находите практика на вышеупомянутом сайте. Это гарантирует, что специалист сертифицирован АБМ-центром. Стоимость индивидуального урока составит от 2 500 до 5 000 рублей. Плюс: возможность организовать занятия в том режиме, который вам удобен. Минус: далеко на все живут в упомянутых городах, а в других городах России пока своих практиков нет. Вы можете на сайте найти практика в интересующем вас городе за рубежом. Стоимость урока у зарубежных практиков разная: от 10 долларов за занятие в Египте до нескольких сотен в Америке у учительского состава АБМ-центра. Плюс: широкая возможность выбора. Минус: сложно организовать занятия на постоянной основе. ⠀ ⠀⠀⠀⠀ 3. Если вы живете далеко от столицы и не имеете возможности/желания вывозить ребенка далеко, есть еще один путь: вы организовываете приезд практика к себе в город. Для этого нужно собрать желающих (как правило, 10-15 человек) и договориться с одним из практиков. Плюс: существенно меньшие затраты (никуда не лететь, не жить в чужих квартирах, а стоимость урока в регионе, как правило, ниже). Минус: договариваться с практиками нужно заранее, у многих поездки расписаны на год вперед. ⠀⠀ ⠀⠀ 4. Если вы хорошо владеете английским, а найти практика в вашем регионе затруднительно, то для знакомства с методом можно приобрести методические записи и видео уроков и начать заниматься со своим ребенком самостоятельно. Плюс: относительно низкая стоимость и свобода в планировании времени занятий. Минус: отсутствие опыта и, как следствие, недостаточная эффективность самостоятельных занятий. И наконец, самый финансово и трудозатратный способ — это самостоятельно выучиться на практика АБМ. Профессиональный тренинг длится 1,5-2 года и проводится лично Анат Баниэль в США. Плюс: вы получаете возможность заниматься со своим ребенком на профессиональном уровне в любом удобном вам режиме, развиваетесь личностно, узнаете все нюансы метода из первоисточника. В перспективе получаете сертификат и право работать с другими детьми. Минус: существенная финансовая нагрузка, затраты времени и сил. Необходимость менять уклад жизни. А спустя некоторое время решила обучиться методу сама. Как работает метод АБМ Но, кажется, необходимо сделать шаг назад и рассказать, каким именно образом Анат Баниэль Метод способствует реабилитации детей (и, между прочим, взрослых тоже). Или, как часто формулируют вопрос родители: «Как это работает?» Не секрет, что особые дети живут в условиях физических, эмоциональных и всяких других ограничений и довольно быстро привыкают к ним, выстраивают свою систему в существующих ограничениях. В зависимости от вида и тяжести заболевания, ограничение может быть выражено более или менее существенно, но оно есть. Что именно происходит на занятии АБМ: практик мягко и очень деликатно предлагает ребенку пути преодоления данного ограничения, варианты выхода за них. «Предлагает» выглядит следующим образом: практик определенным образом трогает части тела ребенка, двигает их, в некоторых случаях предлагает ребенку специальную игру. Довольно часто, особенно в случаях с тяжелыми детьми, движения практика неуловимы для стороннего неподготовленного глаза, тогда родителям кажется, что практик «просто подержался за ребенка». Впрочем, движения бывают и довольно заметные, тут уже зависит от программы урока. Кстати, АБМ — это именно урок. Не терапия и не медицинская процедура. Целью занятия является обучение человека, и как любое обучение, происходит оно через мозг. Существенное отличие обучения по Анат Баниэль Методу от любого другого состоит лишь в том, что происходит оно через медленное внимательное движение тела. Всего принципов девять, и большинство из них можно использовать любому, в том числе и здоровому человеку для улучшения качества собственной жизни. А возвращаясь к особым детям, отдельно упомяну, что принцип «медленно» должен сопровождать ребенка всегда, когда он учится что-то делать. Потом, когда движение становится уже знакомым, его весело и интересно делать быстро. Но процесс обучения успешен именно тогда, когда происходит медленно и внимательно. Вот почему дети во время занятия по Анат Баниэль Методу иногда замирают и прислушиваются, и это самое золотое время урока. Именно в это время ребенок наиболее ясно воспринимает предлагаемое движение как свою новую возможность. И, значит, как выражается автор метода, «ожидайте чудес»! Чудеса, или, если выразиться менее пафосно, изменения, при правильной организации курса АБМ происходят практически всегда. Чаще всего это малые изменения, которые, тем не менее, легко заметит внимательный родитель. Конечно, мы всегда ждем «больших изменений» — сел, пошел, пополз, но вдумайтесь: а чем, собственно, отличаются большие изменения от малых? Да лишь тем, что большие заметнее! В остальном, для осуществления любого, даже самого малого изменения мозгом человека должна быть проведена большая предварительная работа, сформировано определенное количество новых нейронных связей. Более того, формирование новых нейронных связей зачастую приводит к тому, что лично для меня представляется особым очарованием АБМ: ребенок вдруг приобретает такие знания или навыки, которым его вроде бы никто не учил! Причина кроется в великой способности нашего мозга к пластичности, к самообучению и саморазвитию в определенных условиях. А АБМ, безусловно, создает необходимые условия. В следующей публикации я расскажу о том, как организовать реабилитацию по АБМ так, чтобы получить от метода наибольшую пользу и не потратить лишних денег. О том, с чем лучше всего сочетаются и категорически не сочетаются уроки АБМ и о том, почему АБМ самым лучшим образом влияет на состояние родителей особого ребенка. Фото: Shutterstock.com, личный архив Риммы Янушкевич Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook (!https://www.facebook.com/letidor), «ВКонтакте» (!https://vk.com/letidor) и «Одноклассниках» (!https://ok.ru/letidor)!