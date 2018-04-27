«Будьте мамой моему ребенку!»: история про женщину, которая усыновила четырех детей по просьбе их матери

Героиня этой истории всегда мечтала о детях. Однако серьезная болезнь оставила ей лишь два варианта: рисковать здоровьем будущего ребенка или усыновить отказника. Женщина выбрала второе. Но она не искала малышей для усыновления. Наоборот! Роженицы, вынужденные по разным причинам расстаться со своими младенцами, обращались к ней с просьбой стать для их детей лучшей мамой. Послушаем, что рассказала Рейчел Гарлингхаус, которой судьба преподнесла настоящий подарок — четверых малышей! Для большинства детей их мама — первая. Обычно матери планируют, заводят и растят их привычным всем способом. Но я стала для своих малышей второй матерью. Знаете, когда вы усыновляете ребенка, вы не имеете с ним ничего общего до его рождения. Вы не делитесь с ним физическими ощущениями. Ребенок не знает ваш голос, запах, не чувствует ваше сердцебиение. То, что я усыновила детей, не делает меня потрясающей матерью. Многие думают, что родители, которые усыновили ребенка, — настоящие спасители для бедных детей, нуждающихся в хорошем доме. Наши дети часто считаются «счастливыми», потому что их усыновили, но на самом деле счастливы мы, родители. Я не замечательная мама. Но определенно хорошая — ведь я была выбрана для того, чтобы воспитывать моих детей. Теперь уже моих… В эту роль мне не пришлось вживаться. Все в моем материнстве было запланированным и началось еще на больничной койке 11 лет назад… После полутора лет загадочной и изнурительной болезни муж отвел меня на обследование, где мне был диагностирован диабет первого типа — хроническое аутоиммунное заболевание. Я находилась в состоянии, которое называется кетоацидоз — осложнение сахарного диабета. В моем организме были токсины, опасные для жизни. Сахар в крови в семь раз превышал норму. Я умирала… Несколько дней спустя, после 48 часов с капельницей инсулина, в отделение интенсивной терапии ко мне зашла мрачная медсестра. Первое, что она мне сказала: «Вам повезло, что вы остались в живых!» А потом она спросила, планируем ли мы с мужем детей. Но уже к этому моменту я точно знала, что буду усыновлять ребенка. Я не собиралась рисковать здоровьем будущего малыша только ради того, чтобы иметь кровных сына или дочь. Через 14 месяцев после того, как наша подготовка к усыновлению была завершена (интервью, всевозможные проверки, сбор документов, осмотр дома, медицинское обследование и снятие отпечатков пальцев), раздался звонок. Нам позвонили, чтобы сказать, что мы стали родителями для маленькой девочки, которая родилась в это же утро. Через несколько мгновений я стала мамой. Впервые. Именно ее мама выбрала меня для своей дочери. Но останавливаться на этом мы не собирались, наши сердца и наш дом были открыты для детей в течение нескольких лет. Мы усыновили четырех детей за восемь лет! Я со всей ответственностью отнеслась к материнству, потому что оно далось мне не так просто. И потому, что я дала обещания родным матерям детей, что буду хорошей мамой. Я буду храброй, стойкой, доброй, сопереживающей, чуткой, поддерживающей и любящей. Я буду не только удовлетворять повседневные нужды детей, но и благодарить судьбу за все эти годы. Мы будем путешествовать, искать лучшие школы. Мы обретем счастливый и комфортный дом, большую семью и множество друзей. Такие простые человеческие радости кому-то могут показаться обыденностью. Но для меня это невероятная гордость! Поэтому я очень благодарна четырем женщинам — биологическим матерям моих детей, которые вверили мне (не будем их осуждать за это!) своих малышей. Теперь эти дети — мои. Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!