Детей нельзя делить на чужих и своих, любовь хранится не в ДНК: колонка Яны Поплавской 

В своей новой колонке актриса, журналист, преподаватель, мама двоих взрослых сыновей Яна Поплавская рассуждает о феномене «своих» и «чужих» детей. Как получается так, что чужой по крови человек в одно мгновение может стать родственной душой, а родные по ДНК люди в жизни зачастую бывают очень далекими и совсем чужими? Наверняка каждый из вас слышал фразу: «Если мужчина любит женщину, он полюбит и ее детей». Удивительно, но так и есть на самом деле. Если мужчина испытывает к женщине по-настоящему глубокое чувство, он готов на ней жениться и стать отцом для ее детей. К сожалению, об отношениях падчериц и пасынков с новым папой чаще говорят в негативном тоне: «Какой ужас, ведь ребенка воспитывает отчим!» Почему так говорят? Да потому, что человеку свойственно вспоминать негативный опыт, о хорошем у нас почему-то не принято говорить. А ведь если вдуматься, то чудовищных, но родных по тесту ДНК отцов в мире примерно столько же, сколько и великолепных отчимов! Еще в начале ХХ века мой прапрадедушка, офицер царской армии Евгений Николаевич влюбился в девушку. Олимпиада Филипповна была дворянкой, вдовой с маленькой дочерью на руках, да и к тому же старше прапрадедушки. Для того времени это был нонсенс! Из-за революции мой прапрадед оставил все имущество (дом в Санкт-Петербурге и дом в Тифлисе) и вынужденно бежал с семьей в домик своего денщика в город Черкесск. Евгений Николаевич всем сердцем любил Олимпиаду Филипповну и воспитывал как родную ее дочь Лену (потом она станет Эллой Евгеньевной). Они говорили: «Он же НЕРОДНОЙ отец. Зачем тебе в родственниках офицер белой армии с поганым прошлым?» Но Элла Евгеньевна ответила им: «Самое лучшее для меня звание — быть дочерью своего отца!» Она хлопнула дверью и ушла (к слову, потом звание ей все-таки дали). Прабабушка Элла родила дочь Викторию. И Евгений Николаевич с той же невероятной любовью растил свою по крови неродную внучку, а потом и свою по крови неродную правнучку — мою маму Евгению Юрьевну. Моя мама встретила Евгения Васильевича Поплавского и стала его женой. Когда мне было четыре года, родители развелись, и в моей жизни появился второй папа — Владимир Викторович Александров (я не могу называть его отчимом, он для меня всегда папа, папа Володя). Я очень люблю своего родного отца, мы всей семьей потрясающе общаемся (папа был четырежды женат, у него четверо детей). Но папа Володя для меня особенный человек — роднее душу мне сложно представить… Все, что я прочла в детстве, все мои взгляды на жизнь, мое умение писать, говорить, думать — это его заслуга. Помню, как мы с ним шли вместе на премьеру «Сталкера». Все пальцем у виска крутили: маленькую девочку ведет на такое кино. Но мы с ним шли за руку, и он произнес: «Ты слушай меня, мы будем с тобой смотреть фильм, и я шепотом объясню то, что ты не поймешь». Он адаптировал для меня «Сталкера». Мы вместе читали, вместе разговаривали о жизни. Он никогда не говорил, что я неправа, даже когда я говорила глупости. Папа Володя задумчиво произносил: «А хочешь услышать мое мнение?» В конце его объяснений я приходила к мысли, что это я такая умная и до всего дошла сама. Мы ходили в зоопарки, гуляли, постоянно общались… Где он находил время? Он был членом Союза писателей, работал в театре, ставил спектакли, ездил на гастроли… Папа Володя невероятно, безумно любил Клима! Он растил его, помогал мне, когда тот был еще совсем маленьким. Папа берег меня. Именно он сидел с малышом, когда мне нужно было куда-то уйти, именно он поочередно со мной вставал к ребенку ночью. Клим не даст соврать: у него никогда не появлялось мысли, что дедушка Володя — его неродной дедушка. Роднее не бывает! Мы боролись за папу два года. Мы думали, что победим рак. Но нет, страшная болезнь сжирает все живое. Когда папа был в хосписе (только там могли его обезболить), Клим 24 часа в сутки находился рядом. Когда папа уходил, сын разговаривал с ним, читал над ним молитвы. Предваряю ваш вопрос: мой папа Женя не ревновал. Он очень умный человек. Он с большой нежностью относился к папе Володе, всегда его благодарил за то, что он вырастил меня. Я счастлива, что успела познакомить папу со своим любимым мужчиной. Мне было очень приятно, что Женя понравился Владимиру Викторовичу. Родной, неродной — все это очень спорно. Порой случается так, что родной отец абсолютно не участвует в жизни семьи: он все время рубится в компьютерную игру, его не допросишься поиграть с ребенком или сводить его в цирк. Думаете, какой-нибудь женщине хочется оставаться одной с ребенком на руках? Конечно же, нет! Они уходят от безысходности… Потом эти самые женщины очень аккуратно присматриваются к мужчинам. Часто в первую очередь они думают не о себе, а именно о ребенке: «Вот бы мне найти хорошего отца для моей Маши! Вот бы он полюбил моего Петьку!» Я боюсь людей, которые говорят: «Не выходи за него замуж, неизвестно, каким отцом он будет для твоих детей» или «Никто не будет любить твоего ребенка больше, чем его собственный отец». Конечно, мы никогда ничего не знаем наверняка. Никто нам не даст никаких гарантий. Мы не застрахованы от фиаско. Но если вы не попробуете, вы не узнаете этого. А вдруг вы пройдете мимо своего счастья? Я не понимаю, когда ребенка называют «довеском». Или когда бабы (да, есть женщины, а есть бабы) с бешенством относятся к тому, что их новый муж «зачем-то опять едет к своей бывшей и детям», хотя в то же время она недовольна отцом своего ребенка, который с малышом не общается и алименты не платит. То есть получается, что мужик, который бросил ее сына — негодяй. И тот, который несмотря на разрыв с женой, общается со своими детьми — тоже негодяй. Я за то, чтобы не было «чужих» или «своих» детей. Я за то, чтобы люди общались. Когда Женя привозит к нам домой свою дочь Лизу, я очень рада — дом наполнен, в нем слышится детский смех. Когда Клим был женат, он привозил к нам Варю — дочь своей жены. По иронии судьбы, девочка похожа на Клима — такие же светлые волосы, большие глаза… Дети в тягость не бывают. Вопрос в том, что это бывает сложно. Отношения всегда строить тяжело, но это жизнь. Какие-то люди нам даются, чтобы испытать, какие-то, чтобы научить любить. Кстати, самая главная проверка человека на прочность — это проверка на любовь. В моем окружении есть люди, которые взяли себе ребенка умерших родственников. Женщине было очень тяжело привыкнуть к мальчику, она говорила: «Он не мой, он не похож на нас, он пахнет не так, как мы». Прошло полтора года, и она его так сильно полюбила! Теперь она не мыслит своей жизни без этого ребенка! Градация на «чужое», «неродное», а раз «неродное», то и «нелюбимое» — все это зависит от нас. То, с чем или с кем вы столкнулись в жизни, останется либо чужим, неродным и непринимаемым, либо родным. Гораздо сложнее признаться, что все происходит неслучайно, все появляется в жизни, потому что это нужно человеку и его душе. Никто не говорил, что будет легко любить. Да, это нелегко. Но согласитесь, мужчина, который раньше был для вас чужим, после свадьбы, часто становится РОДНЫМ мужем. Все зависит только от нас, от нашей способности думать, от нашего умения любить, от нашей души и сердца, от того, что заложено в каждом из нас. И не надо никогда говорить идиотских глупостей — это «чужое», а вот это «не мое». Помните, за спиной у нас стоит и ангел и бес. И всегда между ними происходит борьба за душу человека. Фото: личный архив Яны Поплавской Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!