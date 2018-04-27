Яна Поплавская уверена, что неродной отец может быть ближе, чем родной 

В своей новой колонке наш постоянный колумнист, актриса, мама двоих взрослых сыновей Яна Поплавская рассуждает на одну из самых острых тем общества: существуют ли «свои» и «чужие» дети, и может ли отчим стать для ребенка близким и родным человеком. Яна Поплавская рассказала о том, какую роль в ее жизни сыграл отчим: Неродной по крови отец Яны помогал ей в уходе за Климом и в воспитании мальчика. — говорит Яна. Также актриса рассуждает и о том, почему не стоит на ребенка от другого брака вешать ярлык «чужой». Яна убеждена, что только от нас (от того, какие мы внутри) зависит, кем станет для нас этот человек — «родным» или «неродным». Поплавская проводит аналогию с браком. — спрашивает актриса в своей колонке. Полную версию колонки Яны Поплавской читайте ЗДЕСЬ. Фото: Instagram@theyanapoplavskaya