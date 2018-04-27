Ещё
Яна Поплавская уверена, что неродной отец может быть ближе, чем родной
Далее:
Читайте также:
Ещё

Яна Поплавская уверена, что неродной отец может быть ближе, чем родной 

Letidor.ru 22 минуты назад
Фото: Letidor.ru
В своей новой колонке наш постоянный колумнист, актриса, мама двоих взрослых сыновей Яна Поплавская рассуждает на одну из самых острых тем общества: существуют ли «свои» и «чужие» дети, и может ли отчим стать для ребенка близким и родным человеком. Яна Поплавская рассказала о том, какую роль в ее жизни сыграл отчим: Неродной по крови отец Яны помогал ей в уходе за Климом и в воспитании мальчика. — говорит Яна. Также актриса рассуждает и о том, почему не стоит на ребенка от другого брака вешать ярлык «чужой». Яна убеждена, что только от нас (от того, какие мы внутри) зависит, кем станет для нас этот человек — «родным» или «неродным». Поплавская проводит аналогию с браком. — спрашивает актриса в своей колонке. Полную версию колонки Яны Поплавской читайте ЗДЕСЬ. Фото: Instagram@theyanapoplavskaya
Letidor.ru: последние новости
Детей нельзя делить на чужих и своих, любовь хранится не в ДНК: колонка Яны Поплавской «Будьте мамой моему ребенку!»: история про женщину, которая усыновила четырех детей по просьбе их матери Как хорошо вы знаете своего ребенка? Интервью Тутты Ларсен и дочки Марфы
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Американка облысела из-за предсвадебной подготовки8
Длина пальцев у мужчины имеет значение, и вот почему22
Елена Летучая готовится к родам
Что чувствуют мужчины, когда занимаются сексом10
8-месячный чиновник возмутил прокуратуру3
Видео
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
49:43
Хабенский рассказал, как пытался спасти жену
Звёзды Шоу-бизнес
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
00:51
8-месячный чиновник возмутил прокуратуру
Дети
04:07
Эти задачи решат только гении
Психология
04:56
Почему в будущем все будет плохо
Психология
02:54
Назван плод, избавляющий от стресса, изжоги и судорог
Еда
01:00
Гагарина прислушалась к советам и сделала грудь
Звёзды
01:00
Бузова получила в подарок вещи для ее малыша
Звёзды Шоу-бизнес
00:41
Юный вундеркинд показал барабанное шоу
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение