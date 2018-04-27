Дети Валерии до слез растрогали маму подарком на день рождения 

Популярной исполнительнице Валерии 17 апреля исполнилось 50 лет. С тех пор звезда продолжает делиться в соцсетях рассказами о том, как она в течение не одного дня отмечала этот праздник. Звезда призналась, что самый дорогой ее сердцу подарок ей приподнесли ее собственные дети — Анна, Артемий и Арсений. Увидев его, звезда не смогла сдержать слез. — рассказала в Instagram Валерия. Она не стала называть марку сережек, но опубликовала фотографию, которая была сделана в момент вручения подарка. На снимке видно, что Валерия явно приятно поражена сюрпризом. Чуть позже в комментариях звезда призналась — подарок обошелся ее детям в сумму около 500 тыс. рублей. В комментариях некоторые пользователи попытались уличить Валерию в обмане. Почему-то некоторые подписчики уверены, что ее дети еще не зарабатывают сами больших сумм. Однако Валерия заметила — и сыновья, и дочь уже живут без помощи родителей и самостоятельно добились успехов в жизни. — ответила на подобные комментарии Валерия. Напомним, Валерия является мамой троих уже взрослых детей. Все родились во втором браке с продюсером Александром Шульгиным. В 1993 году появилась на свет дочь Анна, в 1994-м родился сын Артемий, в 1998-м — сын Арсений. Стоит отметить, что все они уже живут самостоятельно. 23-летний Артемий прошлым летом нашел работу своей мечты в швейцарском Монтре. — ранее уже рассказывала Валерия. Не отстает и его младший брат. Молодой человек — талантливый пианист. Но зарабатывает он не только концертами. Вместе с партнерами предприимчивый юноша открыл закрытый клуб-ресторан «Бомонд Лаунж» (#https://letidor.ru/novosti/n6-18-letniy-syn-valerii-v-tayne-ot-roditeley-otkryl-restoran-12860.shtml) в центре Москвы. При этом родители узнали о бизнесе юноши в самый последний момент, когда все уже было готово. Успешна и 24-летняя дочь Анна Шульгина. Девушка уже давно строит карьеру певицы. Однако сейчас она работает уже и в качестве телеведущей, актрисы. С 2004 года Валерия замужем за продюсером Иосифом Пригожиным, у которого также есть трое детей: сын Дмитрий (1989) и дочь Даная (1997) от первого брака и дочь Елизавета Пригожина (1999) от второй гражданской супруги. Совместных детей у Валерии и Иосифа Пригожина нет, поэтому неудивительно, что поклонники очень ждут новости о пополнении. Тем не менее пара пока не радует фанатов данными новостями, зато счастливо живет друг с другом. Фото: Instagram / @valeriya Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook (!https://www.facebook.com/letidor), «ВКонтакте» (!https://vk.com/letidor) и «Одноклассниках» (!https://ok.ru/letidor)!