Собаку дрессировать может и ребёнок. Преподаватель — о занятиях кинологией

В Омске завершился региональный этап всероссийских конкурсов профессионального мастерства «Учитель года России — 2018», «Воспитатель года России — 2018» и «Сердце отдаю детям — 2018». Победители, а в 2018 году это три прекрасные дамы, стали обладателями новеньких LADA Granta. С одной из них — педагогом дополнительного образования городского Дворца детского (юношеского) творчества Ольгой Божко — встретился корреспондент «АиФ в Омске»

Что общего у таксы и добермана?

Наталья Корнеева , «АиФ в Омске»: Ольга Сергеевна, как узнали про конкурс? И что входит в обязательную программу?

Ольга Божко: Впервые услышала, когда мне предложили поучаствовать на городском этапе. Сначала была самопрезентация, мастер-класс с педагогами, открытый урок, дискуссия.

— А грамоты, достижения, благодарственные письма?

— Если бы это был основной критерий, потягаться с тренерами спортивных команд или педагогами по вокалу мне было бы сложно. В Омске не так много соревнований для ребят, которые занимаются кинологией. Отмечу, что на региональном этапе в нашей номинации, где участвовали педагоги дополнительного образования, не было разделения по направлениям. На всероссийском этапе мне придётся соревноваться с биологами, аквариумистами и так далее, то есть с теми, кто работает и с детьми, и с животными.

— Вы преподаёте в клубе кинологию. Что сюда привело?

— Я сама его оканчивала ребёнком. Когда училась в институтах, сюда ходила помогать в организации мероприятий, участвовала в них сама, потому что у меня всегда были дрессированные собаки. Потом пришла работать.

— Помните свою первую собаку?

— Первая собака появилась в пятом классе. Мне пообещали добермана, но когда мама увидела его размер, подарила мне таксу. И сказала: «Ну окрас такой же». Звали её Роки, замечательная была собака, прожила 23 года. Команды «сидеть», «лежать», «ко мне» выучили; более того, она знала адреса всех моих подруг. Скажу, что надо туда-то идти, Роки вперёд меня бежала и у двери ждала.

— В каком возрасте вы пришли заниматься в клуб кинологов и со скольки лет рекомендуете это делать сейчас?

— Пришла уже в старших классах. Сейчас в клубе занятия проводятся с детьми от 7 лет. Я начала эту практику, до меня были дети 5-го класса и старше, причём школьники только первой смены. Программа подготовки кинологов была конкретно профориентированная, куда брали детей с собаками. Изучали теорию кинологии, ветеринарию и дрессуру.

Я пришла, посмотрела, что можно расширить. Так родилась программа клуба «Кинолог», рассчитанная на 1-4 классы.

— Это же самый неусидчивый возраст!

— Да, поэтому у них нет сложной теории, они знакомятся с породами собак. На каждом занятии присутствуют собаки той породы, которую они изучают. О собаках рассказывают кинологи или ребята из старших групп со своими питомцами. Им это тоже полезно, приобретают навыки выступления на публике. Малыши гладят питомцев, рассматривают. Ведь даже в книжках пишут не всегда достоверные статьи про собак, а тут непосредственно от владельцев узнают много нового.

— Дети, которые у вас занимаются, должны иметь собаку?

— Всё зависит от программы. Есть дрессировка собак, где большая часть посвящена практической дрессуре. Понятно, что здесь без собаки нельзя. Малышам это не обязательно. Кстати, некоторым ставят условия: если хорошо позанимаешься, мы тебе собаку приобретём. На второй год уже приходят с питомцами.

Я б в кинологи пошёл…

— Где учат на кинологов?

— Когда я училась в аграрном университете, там был факультет дополнительных профессий, где взрослые люди занимались кинологией. По первому образованию я ветеринар. Потом стала работать с детьми, окончила педагогический университет. Я педагог начальных классов. В 2012-м пришла работать во дворец.

— Какая сейчас в Омске самая распространённая или популярная порода собак?

— Все любят лабрадоров, ретриверов, голденов, овчарки возвращаются, йорки, очень многим нравятся шпицы. Те же хаски, которых любят и держат в домашних условиях, но мало кто понимает, что это ездовая собака. Ей надо очень-очень-очень много бегать, иначе она начинает искать выход своей энергии через разрушение всего, что есть рядом, либо саморазрушение. Хаски сейчас самая распространённая порода не в плане продаж, а в плане пристройства. Люди берут, собака доживает до года, а потом не знают, куда её деть. И мы получаем хаски с расстроенной психикой, потому что целый год сидеть в квартире и гулять по пять минут — не для неё.

Какая собака не опасна?

— Хотелось бы поговорить о зоозащитниках. Что вы думаете о новом законе?

— Я за закон, который увеличивает наказание за жестокое обращение с животными, но чтобы его разрабатывали люди, разбирающиеся в породах собак. Даже список опасных пород сформирован неверно. Часть собак, по-моему, попали туда только потому, что имеют большой размер или страшное название. Напомню, был инцидент, когда в первый список внесли медвежью собаку, а это такая небольшая лаечка. Она должна была найти медведя и оповестить охотника.

— Дружите с нашими приютами и фондами защиты животных?

— Наши дети работают с собаками из приюта «Друг». Нам привозят собак, а мы их учим не бояться рук, поводка, людей. Это называется социализацией животных. И уже есть такая практика — после общения с нами собак охотнее разбирают по домам.

— Что получает ребёнок после обучения в клубе кинологов?

— Свидетельство о дополнительном образовании по профессии «кинолог». Раньше при дворце был питомник, где воспитывали собак для службы на границе, сейчас этого нет. Но наши ребята могут идти работать в полицию, на таможню, на границу, в охранные структуры исправительных учреждений. Все знают, что у нас много часов отводится практике, а именно дрессуре.

— Становятся ли дети сейчас злее? Или это всё выдумки?

— Дети как были детьми, так ими и остаются, несмотря на все эти планшеты. Мы стараемся им прививать любовь к животным, людям, городу, Родине. Ездим выступать в геронтологические центры, работаем с волонтёрами движения «Старость в радость». У нас чуть ли не дерутся за право поехать к бабушкам и дедушкам в гости.

— Приветствуете канистерапию?

— Я была одним из первых методистов центра канистерапии «Лапу, друг!», работала с детьми с диагнозом ДЦП. Очень хорошая динамика у детей с ДЦП. Наблюдала ребёнка, у которого была сильная спастика, но когда он подходил к собаке, кулачки разжимались.

— Последний вопрос: какие животные у вас дома?

— Четыре собаки, три кошки, два тритона, рыбки, рак, тарантул, сухопутные улитки. Причём многие появились у меня не потому, что я этого сильно хотела, их просто надо было спасать.