У голосового помощника Amazon появится «память»

У виртуального помощника Alexa, доступного на «умных» колонках Echo, появится функция памяти. Как сообщается на странице Amazon для разработчиков, ассистент сможет запомнить любую произвольную информацию и по просьбе пользователя озвучить её позднее.

Alexa способна хранить данные как угодно долго, сказал директор Amazon по машинному обучению Рюи Сарикая. Например, «консьержу» можно поручить запомнить дни рождения членов семьи и друзей или попросить вспомнить, где была припаркована машина. Владельцам Echo функция памяти станет доступна «скоро».

Помимо этого, в следующем обновлении Alexa обретет способность понимать контекст разговора, что избавит пользователя о необходимости повторять одни и те же вопросы. Например, если сначала его спросить: «Какая погода в Сан-Франциско?», а после уточнить: «А на следующей неделе?», Alexa догадается, о чем идет речь. Первой эту функцию откроют жителям США, Великобритании и Германии.

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