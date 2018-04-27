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У голосового помощника Amazon появится «память»
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У голосового помощника Amazon появится «память» 

Вести.Ru 29 минут назад
Фото: Вести.Ru
У виртуального помощника Alexa, доступного на «умных» колонках Echo, появится функция памяти. Как сообщается на странице Amazon для разработчиков, ассистент сможет запомнить любую произвольную информацию и по просьбе пользователя озвучить её позднее.
Alexa способна хранить данные как угодно долго, сказал директор Amazon по машинному обучению Рюи Сарикая. Например, «консьержу» можно поручить запомнить дни рождения членов семьи и друзей или попросить вспомнить, где была припаркована машина. Владельцам Echo функция памяти станет доступна «скоро».
Помимо этого, в следующем обновлении Alexa обретет способность понимать контекст разговора, что избавит пользователя о необходимости повторять одни и те же вопросы. Например, если сначала его спросить: «Какая погода в Сан-Франциско?», а после уточнить: «А на следующей неделе?», Alexa догадается, о чем идет речь. Первой эту функцию откроют жителям США, Великобритании и Германии.
∎"Помощница" Amazon проникнет на ПК с Windows 10 читайте также
Суть просьбы без уточняющих вопросов уже давно понимает главный соперник Alexa — «Ассистент» на колонках Google Home. Эта функция появилась у него еще в 2016 году. Если сначала спросить его об игроке футбольного клуба, а потом попросить назвать номер, то помощник догадается, что последующие вопросы наверняка связаны с предыдущими.
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