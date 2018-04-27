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Волшебное слово: голосовой помощник Alexa научит детей вежливости
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Волшебное слово: голосовой помощник Alexa научит детей вежливости 

Вести.Ru 51 минуту назад
Родители были взволнованы тем, что дети привыкают к приказному тону, общаясь с компьютерами. И Amazon решили учесть это замечание в своем обновлении, которое выйдет 9 мая. Правда доступно оно будет только на территории Америки.
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