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Волшебное слово: голосовой помощник Alexa научит детей вежливости
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Волшебное слово: голосовой помощник Alexa научит детей вежливости
Вести.Ru
51 минуту назад
Женский форум
Родители были взволнованы тем, что дети привыкают к приказному тону, общаясь с компьютерами. И
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решили учесть это замечание в своем обновлении, которое выйдет 9 мая. Правда доступно оно будет только на территории Америки.
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