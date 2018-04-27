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Врачи делали кесарево сечение, но не смогли найти ребенка
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Врачи делали кесарево сечение, но не смогли найти ребенка 

Карельские вести 33 минуты назад
Фото: Карельские вести
Родители, ожидающие ребенка, больше всего беспокоятся о том, чтобы найти наиболее профессиональных, ответственных и опытных врачей. Дэниэл и Эмбер Хьюгс думали, что им в этом плане не о чем беспокоиться, но…
Эмбер была беременна четвертым ребенком. Ее предупреждали, что роды будут преждевременными — так и случилось. На 30 неделе начались схватки. 36 часов женщине не удавалось родить, поэтому врачи решили делать кесарево. Поначалу операция шла гладко, но совсем скоро медики столкнулись с проблемой. Во время операции Эмбер была под местным наркозом. Поэтому она своими глазами видела, как в какой-то момент врачи запаниковали. Оказалось, что они не могли найти ее ребенка! Вместо новорожденного крохи женщина получила растерянные взгляды докторов. Они пытались выяснить, в чем дело, но тут их размышления прервал крик ребенка!
Оказалось, что пока доктора делали кесарево, малыш Эмбер уже сам выбрался из матки и через родовой канал появился на свет! Женщина этого не чувствовала из-за наркоза. Так что пока доктора разрезали ее живот, ребенок лежал на простынях под своей мамой. К счастью, он не получил никаких повреждений и абсолютно здоров.
Но даже несмотря на благополучный исход Хьюгсы намерены разбираться с врачами, которые даже не посчитали нужным извиниться перед молодыми родителями и назвали случившееся «странным происшествием».
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