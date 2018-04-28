YouTube Kids дает еще больше контроля родителям 

YouTube Kids — адаптированная для детей версия YouTube от Google. Тем не менее многие родители все ещё хотят ещё больше, контролировать то, что их дети могут смотреть на YouTube Kids.
Вот основные нововведения YouTube Kids:
— коллекции, создаваемые доверенными родителями и YouTube Kids: начиная с этой недели, родители совместно с командой YouTube Kids будут предлагать коллекции каналов на самые разные темы: искусство и ремесла, музыка и спорт, обучение и многое другое. Это упрощает задачу для родителей, поскольку они смогут просто выбрать канал или тему, к которой их ребенок будет иметь доступ. Надо будет просто зайти в настойки профиля и выбрать из доступных коллекций, таких как Sesame Workshop и PBS KIDS. Со временем ещё больше родителей будет добавлено в группу для отбора контента.
— одобренный родителями контент: родители лучше кого бы то ни было знают, какой именно контент они хотят, чтобы смотрели их дети. Для тех родителей, которые хотят усиленного контроля за потребляемым детьми контентом в приложении YouTube Kids, позднее в этом году будет внедрён инструмент для ручного отбора родителями контента, доступного их детям в приложении.
— усовершенствованный контроль выключения поиска для лучшего погружения в контент: родители всегда могли отключить функцию поиска в приложении YouTube Kids, но с этой недели это ограничит доступ к одобренным YouTube Kids каналам. Это означает, что отключение поиска сделает недоступным рекомендованный редакторами YouTube Kids контент и каналы.
«Для тех родителей, которых устраивает текущая версия и они хотят более богатый выбор контента, это по-прежнему доступно. Поскольку ни одна система не идеальна, мы продолжает тестировать, усовершенствовать и дорабатывать систему фильтров для такой более открытой версии нашего приложения. И, как и всегда, мы призываем родителей блокировать или отмечать тот контент, который, по их мнению, не должен быть в приложении YouTube Kids. Это делает приложение лучше для всех пользователей», — заявил Джеймс Бесер, директор по продукту YouTube Kids.
ИСТОЧНИК: CORD CUTTERS NEWS