YouTube Kids дает еще больше контроля родителям

YouTube Kids — адаптированная для детей версия YouTube от Google . Тем не менее многие родители все ещё хотят ещё больше, контролировать то, что их дети могут смотреть на YouTube Kids.

Вот основные нововведения YouTube Kids:

— коллекции, создаваемые доверенными родителями и YouTube Kids: начиная с этой недели, родители совместно с командой YouTube Kids будут предлагать коллекции каналов на самые разные темы: искусство и ремесла, музыка и спорт, обучение и многое другое. Это упрощает задачу для родителей, поскольку они смогут просто выбрать канал или тему, к которой их ребенок будет иметь доступ. Надо будет просто зайти в настойки профиля и выбрать из доступных коллекций, таких как Sesame Workshop и PBS KIDS. Со временем ещё больше родителей будет добавлено в группу для отбора контента.

— одобренный родителями контент: родители лучше кого бы то ни было знают, какой именно контент они хотят, чтобы смотрели их дети. Для тех родителей, которые хотят усиленного контроля за потребляемым детьми контентом в приложении YouTube Kids, позднее в этом году будет внедрён инструмент для ручного отбора родителями контента, доступного их детям в приложении.

— усовершенствованный контроль выключения поиска для лучшего погружения в контент: родители всегда могли отключить функцию поиска в приложении YouTube Kids, но с этой недели это ограничит доступ к одобренным YouTube Kids каналам. Это означает, что отключение поиска сделает недоступным рекомендованный редакторами YouTube Kids контент и каналы.

«Для тех родителей, которых устраивает текущая версия и они хотят более богатый выбор контента, это по-прежнему доступно. Поскольку ни одна система не идеальна, мы продолжает тестировать, усовершенствовать и дорабатывать систему фильтров для такой более открытой версии нашего приложения. И, как и всегда, мы призываем родителей блокировать или отмечать тот контент, который, по их мнению, не должен быть в приложении YouTube Kids. Это делает приложение лучше для всех пользователей», — заявил Джеймс Бесер, директор по продукту YouTube Kids.

ИСТОЧНИК: CORD CUTTERS NEWS