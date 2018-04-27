Мама, которая слышит биение сердца своего погибшего сыночка

7-месячный сын Хизер Кларк погиб из-за жестокого обращения парня няни. И женщина приняла очень трудное решение — она отдала органы своего малыша на трансплантацию. Хизер не смогла справиться с бурей эмоций, которая накрыла ее в тот момент, когда она услышала стук сердца своего мальчика в груди у 4-летней девочки. Жизнь Джордан Дрейк удалось спасти только благодаря сердечку Лукаса. Кроме нее органы мальчика получили еще два человека.

Операцию по пересадке сердца Джордан сделали, когда ей было всего лишь 18 месяцев. С тех пор прошло 3 года. И теперь Хизер снова слышит сердцебиение своего погибшего ребенка. В эти минуты женщина не переставала обнимать девочку и усыпать ее лицо поцелуями.

Спасенная девочка сделала Хизер трогательный подарок. Она подарила женщине плюшевого мишку с розовыми сердечками, при нажатии на которые раздается звук ударов сердца.

В 2013 году Лукас погиб. Расследование по этому делу ведется до сих пор, но, по имеющимся на сегодняшний день данным, виновным в смерти мальчика считают бойфренда няни.

Джордан появилась на свет с врожденным пороком сердца. И спасти ей жизнь могла только трансплантация.

Мама девочки Эстер сказала, что с Хизер они сейчас не просто хорошие друзья, а одна семья.