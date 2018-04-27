Анна Седокова откровенно рассказала о своих дочерях

Певица опубликовала в Инстаграме трогательное фото — выложенное на кровати конфетами послание «i love you mom» от своей дочери. «Дочка — это когда ты не понимаешь, зачем ей столько конфет, ворчишь про себя, отворачиваешься на минутку и видишь на постели такую картину», — отметила певица.

Артистка рассказала, что именно ее дочери могут сказать ей отрезвляющую правду о ее внешнем виде, похвалить или раскритиковать тот или иной образ. Седокова призналась, что часто переживает о том, что сестры с большой разницей в возрасте не смогут найти общий язык, но всегда плачет от умиления, когда слышит их разговоры и понимает, что девочки любят друг друга.

Старшая дочь Седоковой помогает маме контролировать оплату счетов и берет на себя заботы о младшей сестре. Кроме того, дети всегда помогают певице восстановить нервы и посмотреть на жизнь под другим углом, прогнать все плохие мысли и понять, что счастье всегда с ней. «С Международным Днём Дочери! Я очень люблю вас, мои Алинка и Моника! Ваша мамуся», — обратилась артистка к своим дочерям.