Последние исследования показали, что дочери ворчащих матерей становятся более успешными в жизни!

Воспитание и образование человека — это одна из самых трудных работ в мире. Когда у вас рождается ребенок, вы не получаете руководство о том, как подготовить его к жизни, поэтому ответственность велика, и страх реален. В настоящее время, с рекламой на телевидении и в социальных сетях, очень трудно не попасть под влияние морально сомнительных средств массовой информации. Воспитывать ответственных, уверенных и смелых детей, особенно дочерей, бывает очень сложно. Каждый день девушки сталкиваются со всевозможным давлением, нереалистичными стандартами красоты, популярности.

Принимая все это во внимание, что лучше всего предпринять родителям? Будьте настойчивыми! Согласно исследованию, девочки с мамами, которые стремятся установить высокие стандарты для них, чаще идут в колледж, зарабатывают более высокие посты и преуспевают в жизни. Но, это еще не все, эти же девочки с ворчащими мамами менее склонны забеременеть в подростковом возрасте.

Видимо, ворчание все же имеет эффект, даже когда кажется, что дети не слушают, не так ли? Согласно исследованию: «во многих случаях нам удавалось сделать то, что, по нашему мнению, было более удобным для нас, даже если это было против воли наших родителей. Но, как бы мы ни старались избегать рекомендаций родителей, скорее всего, они оказывали на нас влияние…»

Что произойдет, если ваша дочь захлопнет дверь перед вашим лицом? Это значит, что метод работает! Поэтому, если ваша дочь-подросток закатывает глаза и говорит что-то вроде: «Мама, ты так раздражаешь», на самом деле означает, в глубине души «спасибо за полезный совет», и она определенно будет благодарна в будущем!

Если вы мать, и эти небольшие споры, которые у вас случаются с дочерью каждый день, заставляют вас чувствовать разочарование, глубоко вдохните, и подумайте, что вы действительно делаете ей одолжение. Возможно, это очень раздражает сейчас, но в будущем она будет оглядываться назад и помнить ваше ворчание с улыбкой на лице!