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Невозможно оторваться: смотрите смешное видео о малышах и пицце
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Невозможно оторваться: смотрите смешное видео о малышах и пицце 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Если малышу что-то очень сильно нравится, отвлечь его от этого практически невозможно, ведь стоит только попробовать, как кроха сразу в слезы. Наша сегодняшняя видеоподборка посвящена любви малышей к пицце. Да-да, к пицце! Эти крохи всегда рады полакомиться любимым деликатесом. Посмотрев этот ролик, вы узнаете много нового о гастрономических пристрастиях малышей. Например, если малыш очень любит пиццу, то он может есть ее даже во сне, а если родитель попробует забрать еду у крохи, то это у него вряд ли получится. Многие из малышей настолько сильно привязаны к любимому лакомству, что готовы убегать с драгоценным куском пиццы от родителей и даже вырывать пиццу у них из рук. Некоторые из малышей к этому итальянскому блюду относятся менее фанатично, а все потому, что им никак не удается его попробовать. Эти куски настолько большие и не держат форму, что дети в попытках откусить кусочек промахиваются вновь и вновь. Отношения с пиццей у этих малышей складываются по-разному, но все эти ролики объединяет одно — каждый из них поднимает настроение! Не верите? Тогда смотрите видео и сами в этом убедитесь!
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