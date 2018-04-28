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Веселое видео о малышах, которые старательно готовятся к дачному сезону
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Веселое видео о малышах, которые старательно готовятся к дачному сезону 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Майские праздники уже на пороге, а это значит, что пора открывать дачный сезон. Но, прежде чем перебираться на дачу всей семьей, отдыхать и любоваться садом, надо привести этот сад в порядок. Каждый опытный дачник знает, что предстоит нелегкая задача: все убрать, прополоть, заняться рассадой, и не каждому такие занятия по душе. А чтобы вы сами в этом убедились, мы покажем вам веселую видеоподборку с малышами, которые приводят в порядок участки к лету. Малыши и ребята постарше с большим энтузиазмом занимаются хозяйством: поливают огород, выкапывают червей, спиливают сухие ветки деревьев — в общем, веселятся от души. А предприимчивые родители снимают их на камеру мобильных телефонов, чтобы потом поделиться с вами своими шедеврами. Вы только посмотрите, какие казусы случаются с крохами во время такой трудовой деятельности, как они неуклюже справляются с делами, падают и снова встают.
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