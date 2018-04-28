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Забавное видео про первое знакомство малышей и бабочек
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Забавное видео про первое знакомство малышей и бабочек 

Letidor.ru 9 минут назад
Фото: Letidor.ru
Малыши каждый день познают мир и открывают для себя все больше удивительных вещей и явлений. Первые впечатления очень важны для крохи, и особенно для его родителей, которые стремятся поймать и запомнить всю палитру эмоций ребенка. Поэтому многие папы и мамы не выпускают из рук камеры и телефоны. Сегодня мы вам покажем, как прошла первая встреча малышей с яркими бабочками. Мы собрали для вас самые смешные ролики, в которых малыши «знакомятся» с этими крылатыми созданиями. Для кото-то это была незабываемая встреча, полная восторга и удивления: малыши как завороженные смотрят на прекрасных бабочек и протягивают свои маленькие пальчики в надежде, что хотя бы одно насекомое прилетит к ним на ручки. А кто-то был не очень рад такой встрече: ребята сильно испугались новых знакомых и, хотя понимали, что, скорее всего, бабочка не сможет причинить никакого зла, шума наделали много. Смотрите, как весело проводят время эти малыши в компании чудесных бабочек!
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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