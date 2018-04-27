Тысячный ребенок родился в Раменском центре материнства и детства с начала года

Об этом сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

В областном центре материнства и детства в Раменском родился тысячный ребенок в этом году. Роды прошли в штатном режиме. И малыш, и мама чувствуют себя хорошо

Новорожденная Диана появилась на свет ростом сантиметр и весом 3050 граммов. Для мамы девочки это третья беременность — третья дочка.

Всего за первый квартал 2018 года в областных центрах материнства и детства родилось более 4 тысяч детей. В Подмосковье все чаще приезжают на роды женщины из других регионов. Например, в новых областных центрах материнства и детства за первые три месяца более 700 родов — это женщины из других регионов Российской Федерации

— Дмитрий Марков.

Дмитрий Марков отметил, что в Подмосковье приезжают рожать женщины из Калужской, Рязанской, Владимирской, Ярославской и Тульской областей.

Центр материнства и детства в Раменском открылся 10 ноября 2017 года по государственной программе «Здравоохранение Подмосковья» в рамках исполнения указов Президента Российской Федерации. В медучреждении функционируют 7 специализированных отделений.