Ещё
Тысячный ребенок родился в Раменском центре материнства и детства с начала года
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тысячный ребенок родился в Раменском центре материнства и детства с начала года 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Об этом сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.
В областном центре материнства и детства в Раменском родился тысячный ребенок в этом году. Роды прошли в штатном режиме. И малыш, и мама чувствуют себя хорошо
Дмитрий Марков.
Новорожденная Диана появилась на свет ростом сантиметр и весом 3050 граммов. Для мамы девочки это третья беременность — третья дочка.
Всего за первый квартал 2018 года в областных центрах материнства и детства родилось более 4 тысяч детей. В Подмосковье все чаще приезжают на роды женщины из других регионов. Например, в новых областных центрах материнства и детства за первые три месяца более 700 родов — это женщины из других регионов Российской Федерации
— Дмитрий Марков.
Дмитрий Марков отметил, что в Подмосковье приезжают рожать женщины из Калужской, Рязанской, Владимирской, Ярославской и Тульской областей.
Центр материнства и детства в Раменском открылся 10 ноября 2017 года по государственной программе «Здравоохранение Подмосковья» в рамках исполнения указов Президента Российской Федерации. В медучреждении функционируют 7 специализированных отделений.
В настоящее время в Московской области функционируют семь перинатальный центров. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «360» рассказал о доступности медицинских учреждений для населения.
360tv.ru: последние новости
Мальчик застрял в бассейне и просидел под водой более 9 минут У герцогини Кейт Миддлтон начались схватки Собака напала на девочку на территории ямальской школы. Видео
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты подробности покушения на Пугачеву39
Российская певица о связи с Депардье: Я счастлива3
Специфический секс: мужчина в пассиве2
Продукты, которые почти все готовят неправильно1
Длина пальцев у мужчины имеет значение, и вот почему22
Видео
Звезды, которые ненавидят фотошоп
Звёзды
10:01
Крутые лайфхаки с едой, о которых вы точно не знали
Еда
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
49:43
Хабенский рассказал, как пытался спасти жену
Звёзды Шоу-бизнес
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
00:51
8-месячный чиновник возмутил прокуратуру
Дети
01:37
Российская певица о связи с Депардье: Я счастлива
Звёзды
06:04
Раскрыты подробности покушения на Пугачеву
Звёзды Криминал
04:07
Эти задачи решат только гении
Психология
04:56
Почему в будущем все будет плохо
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение