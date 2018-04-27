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Тысячный ребенок с начала года появился на свет в Раменском центре материнства
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Тысячный ребенок с начала года появился на свет в Раменском центре материнства 

РИАМО 1 час назад
Фото: pixabay.com
Тысячный ребенок родился в Раменском центре материнства и детства с начала 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.
«В областном центре материнства и детства в Раменском родился тысячный ребенок в этом году. Роды прошли в штатном режиме. И малыш, и мама чувствуют себя хорошо», — сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.
На свет появилась девочка ростом 51 сантиметр и весом 3050 граммов. Новорожденная получила имя Диана. У мамы малышки это третья беременность и третья дочка.
«Всего за первый квартал 2018 года в областных центрах материнства и детства родились более 4 тысяч детей. В Подмосковье все чаще приезжают на роды женщины из других регионов. Например, в новых областных центрах материнства и детства за первые три месяца более 700 родов — это женщины из других регионов Российской Федерации», — отметил Марков.
По словам министра, основные регионы, откуда приезжают женщины рожать в Подмосковье, — Калужская, Рязанская, Владимирская, Ярославская, Тульская области.
Центр материнства и детства в городе Раменское был открыт 10 ноября 2017 года в рамках исполнения указов президента Российской Федерации по государственной программе «Здравоохранение Подмосковья». В медучреждении функционируют семь специализированных отделений.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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