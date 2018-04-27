Тысячный ребенок с начала года появился на свет в Раменском центре материнства

Тысячный ребенок родился в Раменском центре материнства и детства с начала 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В областном центре материнства и детства в Раменском родился тысячный ребенок в этом году. Роды прошли в штатном режиме. И малыш, и мама чувствуют себя хорошо», — сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков

На свет появилась девочка ростом 51 сантиметр и весом 3050 граммов. Новорожденная получила имя Диана. У мамы малышки это третья беременность и третья дочка.

«Всего за первый квартал 2018 года в областных центрах материнства и детства родились более 4 тысяч детей. В Подмосковье все чаще приезжают на роды женщины из других регионов. Например, в новых областных центрах материнства и детства за первые три месяца более 700 родов — это женщины из других регионов Российской Федерации», — отметил Марков.

По словам министра, основные регионы, откуда приезжают женщины рожать в Подмосковье, — Калужская, Рязанская, Владимирская, Ярославская, Тульская области.

Центр материнства и детства в городе Раменское был открыт 10 ноября 2017 года в рамках исполнения указов президента Российской Федерации по государственной программе «Здравоохранение Подмосковья». В медучреждении функционируют семь специализированных отделений.