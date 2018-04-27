В Ярославле по подозрению в педофилии арестовали педагога Школы для малышей

Образовательное учреждение прикреплено к Провинциальному колледжу.

Об этом сообщили в издании 7x7 со ссылкой на родителей воспитанниц. Мужчину подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении детей, не достигших 14-летнего возраста. По мнению пострадавшей стороны, о склонностях педагога могла знать другая воспитательница.

Задержанный работал в Школе для малышей в течение пяти лет. Также он совмещал это с преподаванием в школе №49 и детском центре. Первое заявление в Следственный комитет отнесла мама потерпевшей малышки. Затем последовало и второе заявление. Информация о третьем эпизоде появилась на прошлой неделе. Педагог находится под стражей. Ему предъявили обвинение.

В пресс-службе Следственного комитета подтвердили информацию об уголовном деле. Расследование продолжается.